FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Rheinmetall von 376 auf 524 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Im Lauf des Jahres erwartet Analyst Holger Schmidt den Gewinn mehrerer größerer und langfristiger Projekte und einen Anstieg des Auftragsbestands auf über 50 Milliarden Euro. Dies erhöhe die Sicht auf eine ausgeprägte Umsatz- und Ergebnisdynamik in den nächsten Jahren deutlich über dem Niveau der Vergleichsgruppe, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien des Rüstungskonzerns./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 14:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 14:38 / MEZ

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 473,9EUR auf Tradegate (18. März 2024, 16:09 Uhr) gehandelt.



