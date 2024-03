Auch wenn am deutschen Aktienmarkt mal wieder vieles für heiß gelaufene Kurse, überkaufte Aktien und eine Korrektur spricht, lassen die Bullen nicht locker und geben zumindest nicht sehr viele Aktien heraus. Die Kaufzurückhaltung verhindert zwar für den Moment auch größere Sprünge nach oben, aber nach einem Plus von über 20 Prozent und dem Erreichen der nächsten Schallmauer 18.000 ist das auch keine wirkliche Überraschung. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Zum einen sollte in dieser Woche beobachtet werden, wie sich die professionellen Marktteilnehmer nach dem großen März-Verfall am Terminmarkt verhalten und ob kleine Schwächesignale als mögliche Trendwende interpretiert werden. Zum anderen steht am Mittwoch eine Sitzung der US-Notenbank im Kalender, bei der zwar noch keiner mit einer Zinssenkung rechnet, aber auf der Jerome Powell die Hoffnungen auf einen solchen Schritt für den Juni vom Tisch fegen könnte. Die Enttäuschung darüber hätte dann durchaus das Potenzial, die Korrektur einzuleiten.

Die Kurse von Rüstungsaktien werden weiter durch eine hohe, geopolitische Unsicherheit getrieben, auch weil Nordkorea seine Raketentests fortsetzt. Einerseits gehen Rheinmetall und Airbus an der Börse derzeit geradezu durch die Decke. Das Plus von 50 Prozent in der Rheinmetall-Aktie seit Jahresbeginn beschreibt andererseits aber auch eindrucksvoll das Risiko für die Stimmung am Gesamtmarkt. Drohende militärische Auseinandersetzungen zwischen Nord- und Südkorea sowie die andauernden Spannungen zwischen China und Taiwan könnten aus dieser Sicht den Startschuss für eine deutliche Kurskorrektur am Aktienmarkt geben.