CEWE Stiftung auf Erfolgskurs: 15. Dividendensteigerung in Folge geplant Die CEWE Stiftung & Co. KGaA setzt ihren Erfolgskurs fort und plant eine erneute Dividendensteigerung - die fünfzehnte in Folge. Mit einem starken Jahresabschluss 2023 untermauert das Unternehmen seine solide Finanzstrategie.