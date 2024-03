Seite 2 ► Seite 1 von 2

Burghausen (ots) - Auch wenn das EU-Lieferkettengesetz nun doch in etwasabgeschwächter Form eingeführt werden soll, sollten dennoch auch kleine undmittlere Unternehmen auf der Hut sein. Zum einen bleibt das Thema sehr sicherauf der europäischen Agenda, zum anderen haben Bedenken gegen zu viel neueBürokratie und Haftungsrisiken auch in der Vergangenheit meist nicht dazugeführt, dass regulatorische Vorgaben unterlassen wurden. "Es wird in derLieferkette auch die kleineren Unternehmen treffen", so Mathias Hess. Je nachMehrheiten im neuen EU-Parlament könnten sogar Verschärfungen drohen. So oder sowerden die Ziele, die mit dem EU-Lieferkettengesetz verbunden sind, impolitischen Diskurs bleiben und letztlich in weitere Regeln und Auflagengegossen werden. Schon das bereits gültige deutscheLieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) fordert Unternehmen viel ab."Auch wenn der ganz große Kelch an den Unternehmen zunächst vorübergegangen zusein scheint, sollten diese nicht in den Entspannungsmodus schalten", warntMathias Hess, CEO der mh2-experts und Experte für IT-Management sowie dieUmsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes in kleinen und mittlerenUnternehmen. Vielmehr müsse man einfache technische Lösungen suchen, um dieeigenen Lieferketten systematisch zu organisieren, Sozial- und Umweltstandardseinzuhalten und die komplexen Dokumentationspflichten zu meistern."Die Aufgabe der Unternehmen wird nun sein, die Anforderungen möglichsteffektiv, preiswert und einfach, zugleich aber rechtssicher und in allerVerantwortung zu erfüllen. Notwendig ist dazu die ideale Kombination ausIT-Know-how, Einkauf, Projektmanagement und strategisch-systemischerUmsetzungskompetenz. Dabei stehen maximale Kosteneffizienz und Einfachheit inder Anwendung von Software genauso im Fokus wie die Erfüllung rechtlicher undhöchster sicherheitstechnischer Standards", so Mathias Hess.Gesucht werden müsse eine maximal effektive Umsetzung der einzelnenAnforderungen - von der Risikobewertung über die Einrichtung einerbarrierefreien und mehrsprachigen Beschwerdestelle bis hin zur komplettenDokumentation und zum jährlichen Berichtswesen inklusive eines permanentenMonitorings. "Das Ziel der Unternehmen muss sein, eine möglichst einfache,kostengünstige und zugleich sichere Lösung zu implementieren sowie die Prozesse,die sich aus dem LkSG und europäischen Regularien ergeben, weitestgehend zuautomatisieren. Viele Unternehmen werden diese Aufgabe outsourcen müssen. Zukomplex sind die Anforderungen und zu klein in den meisten Unternehmen, wennüberhaupt vorhanden, die Abteilungen für IT, Recht, Compliance oder