Seit vielen Jahren interessieren sich Öffentlichkeit und Medien für Josip Heit, den Vorstandsvorsitzenden der GSB Unternehmensgruppe. Heit hat in seiner Laufbahn visionäre Führungsqualitäten, strategischen Weitblick und ein kompromissloses Qualitätsdenken bewiesen.

Josip Heit hat sowohl praktische als auch ehrgeizige Ideen für die Zukunft der GSB-Gruppe. Er beabsichtigt, eine vielfältige und integrative Kultur zu fördern und gleichzeitig die Reichweite des Unternehmens auf neue Märkte und nachhaltige Geschäftspraktiken auszuweiten."Indem wir verschiedene Perspektiven zusammenbringen, können wir Herausforderungen auf eine Art und Weise lösen, an die wir alleine vielleicht nicht gedacht hätten, denn Erfolg ist kein Zufall. Es geht darum, eine Vision zu haben, seine Ziele klar zu definieren und dann mit Leidenschaft und Beharrlichkeit darauf hinzuarbeiten", sagt Heit.

Heit ist optimistisch, was das Wachstum des deutschen Medienunternehmens durch den Erwerb dieser Medientitel angeht. Die Größe des Unternehmens ist mit der einiger der größten Medienunternehmen in den Vereinigten Staaten vergleichbar.

Über die "GSB Unternehmensgruppe":

Die Gold Standard Corporation AG (GSB) wurde 2011 in Deutschland gegründet und ist auf den weltweiten Handel mit Mineralien und Edelmetallen spezialisiert. Die Implementierung der Blockchain-Technologie erhöht die Transparenz und Flexibilität und beschleunigt die Transaktionen.

Die GSB-Konzerngruppe ist ein Software- und IT-Spezialist, zu dem Makler- und Verwaltungsgesellschaften gehören. Privatkunden können über Dienstleister Zugang zu den herausragenden und einzigartigen Plattformlösungen der GSB erhalten, die den höchsten und sichersten Komfort für alle bieten, um damit verbundene Transaktionen in einer einzigartigen Umgebung zu überwachen, zu kontrollieren und zu verwalten.

Über die Tageszeitung "MORNING CHRONICLE":

"MORNING CHRONICLE" wurde 1770 als Tageszeitung in London (Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland) gegründet und erschien erstmals vor 253 Jahren. Damit ist sie 18 Jahre älter als "The Times", welche erstmals 1785 erschien. Der legendäre englische Schriftsteller und Gesellschaftskritiker Charles Dickens, der einige der berühmtesten Romanfiguren der Welt schuf, wie "Oliver Twist" und "David Copperfield", war als Journalist bei der Londoner Tageszeitung "MORNING CHRONICLE" angestellt und schrieb unter dem Pseudonym "Boz" täglich Presseartikel.

"MORNING CHRONICLE" berichtet in seiner Ausrichtung als liberalkonservative britische Tageszeitung, online in den folgenden Sprachen: Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Französisch, hauptsächlich über tagespolitische und wirtschaftliche Themen aus London, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Europa und der ganzen Welt. Damit ist "MORNING CHRONICLE" die einzige britische Tageszeitung, die rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, in fünf Sprachen im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland erscheint.

