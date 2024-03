FATAL FURY City of the Wolves, das neueste Fighting Game von SNK, stürmt Anfang 2025 auf den Markt OSAKA, Japan, 18. März 2024 /PRNewswire/ - Heute gab SNK CORPORATION bekannt, dass SNKs geliebte Spieleserie FATAL FURY erstmals seit 26 Jahren wieder einen Titel veröffentlichen wird: FATAL FURY: City of the Wolves. Das für Anfang 2025 erwartete …