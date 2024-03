Delivery Hero will mehr Wandelanleihen zurückkaufen als avisiert Der Essenslieferdienst Delivery Hero will Wandelanleihen in größerem Umfang zurückkaufen als jüngst angekündigt. Der beabsichtigte Rückkaufbetrag steige von mindestens 300 auf etwa 600 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Konzern am Montagabend …