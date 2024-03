MADRID, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Solarkraftwerke Samarkand und Jizzakh in Usbekistan haben kürzlich ihre ersten Einheiten zur Stromerzeugung an das Netz angeschlossen. Sie haben zusammen eine installierte Leistung von 511 MW. TrinaTracker lieferte exklusiv für beide Anlagen 11.248 Sätze Vanguard 1P-Tracker und die unterstützende digitale SCADA-Plattform Trina Smart Cloud auf Tracker-Ebene.

Die beiden Anlagen wurden von der Abu Dhabi Future Energy Co, auch bekannt als Masdar, entwickelt und gebaut und von der International Cooperation Co Ltd, einer Tochtergesellschaft der Dongfang Electric Corporation, in Auftrag gegeben.