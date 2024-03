COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Bürgergeld:

Die Union stellt sich neu auf und bringt sich so in Position auch für die bevorstehenden Wahlkämpfe. Sie sucht unter Parteichef Friedrich Merz und Generalsekretär Carsten Linnemann auch ihren sozialpolitischen Standpunkt erkennbar anderswo als früher unter Angela Merkel. Zweierlei treibt sie dabei an: der Arbeitskräftemangel allerorten und das damit verbundene schwindende Verständnis für einen allzu fürsorglichen Sozialstaat. Die Partei hofft, damit eine Stimmung aufzugreifen, die bis weit in die SPD-Klientel hineinreicht. (.) Dennoch fällt auf, dass die Unionsrhetorik weit schärfer daher kommt als die konkret geplanten Beschlüsse. Die CDU weiß nämlich, dass die Angst vor dem Absturz tief sitzt. Auch bei potenziellen Unionswählern./yyzz/DP/mis