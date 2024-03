Hannover [18.03.2024] CONSUL Weltreisen, ein führender Anbieter von exklusiven Reiseerlebnissen, präsentiert sein Programm für die Jahre 2024 und 2025. Die kommenden Jahre versprechen unvergessliche Abenteuer mit einem abwechslungsreichen Angebot an Reisen in faszinierende Regionen der Welt. Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer der CONSUL Weltreisen: „In 2023 veranstaltete CONSUL gleich zwei Kreuzflüge und war damit der Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dieser Erfolg und die zufriedene Kundschaft bestärkt uns, das Programm deutlich zu erweitern.“ Bischoff ergänzt: „Besonders freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Kai Schepp. Kai Schepp kennt nicht nur viele Regionen der Welt aus eigener Anschauung, sondern ist überdies ein Experte für Privatjet-Reisen. Er hat viele Jahre die (inzwischen eingestellten) Kreuzflüge von Hapag-Lloyd als Reiseleiter und Experte begleitet. Er brennt für das Thema „Kreuzflug“ und freut sich, seine Erfahrung und sein Wissen langfristig auf den Privatjet-Reisen von CONSUL einbringen zu können.

November 2024: Faszination Orient & Asien in Kooperation mit Banyan Tree Hotels & Resorts

Die Reise im November 2024 führt die Teilnehmer auf eine 16-tägige Entdeckungstour durch den Orient und Asien. Der Flug CW24/1 startet in Hannover und umfasst 6 Destinationen, darunter Saudi-Arabien, Thailand, Vietnam, die Malediven und Katar. Die Reiseleitung liegt in den erfahrenen Händen von Kai Schepp.

März 2025: Ostasiatische Wunderwelten entdecken

Im März 2025 steht ein atemberaubender Kreuzflug nach Japan, China und Nordkorea auf dem Programm. Der Flug CW25/1 erstreckt sich über 19 Tage und führt zu 10 faszinierenden Destinationen. Die Reiseleitung übernehmen Kai Schepp und Dr. Frank Hensel.

Mai 2025: Höhepunkte Afrikas

Im Mai 2025 entführt CONSUL Weltreisen die Gäste auf eine 19-tägige Reise zu den Höhepunkten Afrikas. Der Flug CW25/2 führt von Düsseldorf zu 8 aufregenden Destinationen, darunter Ghana, Botswana, Kapstadt und Ruanda. Die erfahrenen Reiseleiter sind Kai Schepp und Dr. Frank Hensel.

September 2025: Kreuzflug zu den Top-Golfplätzen Europas