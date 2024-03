GRÜNHEIDE/POTSDAM (dpa-AFX) - Eine Entscheidung zu den strengen Auflagen für das Protestcamp am Tesla-Werk in Grünheide rückt näher. Das Verwaltungsgericht in Potsdam kündigte an, am Dienstag über die Bedingungen der Polizei, unter denen der Protest stattfinden darf, entscheiden zu wollen. "Nach Stand der Dinge und gegenwärtiger Planung" werde die Entscheidung den Beteiligten am Dienstag bekannt gegeben, erklärte der Sprecher des Gerichts am Montagnachmittag.

Zentraler Gegenstand der Auflagen ist der Abbau der Baumhäuser. Dies hatte die Polizei am Freitag angeordnet. Dagegen reichten die Aktivisten einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht ein. Sie lehnten den Rückbau der Bauten ab, da die Häuser ein elementarer Bestandteil ihres Protestes seien, sagte eine Sprecherin der Initiative "Tesla stoppen". Das Gericht setzte am Samstag die Auflagen der Polizei in einer Zwischenverfügung außer Kraft bis eine endgültige Entscheidung gefällt ist.