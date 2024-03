Mercer-Analyse: Deckungsgrad der Pensionsverpflichtungen von DAX 40-Unternehmen im Jahr 2023 fast auf Rekordniveau Frankfurt am Main (ots) - Eine heute veröffentlichte Auswertung von Mercer, einem weltweit führenden Beratungs- und Investmentunternehmen, das zu Marsh McLennan (NYSE: MMC) gehört, zeigt, dass das Pensionsvermögen der im DAX 40 gelisteten Unternehmen im Jahr 2023 von 245 Mrd. Euro um 5 Prozent auf 257 Mrd. Euro stieg.

Die Ergebnisse von Mercer, die auf den bis zum 15. März 2024 veröffentlichten Geschäftsberichten der DAX-40-Unternehmen basieren, verdeutlichen den Einfluss der Kapitalmarktentwicklung auf die Bewertung von Pensionsverpflichtungen. Die Auswertung der Geschäftsberichte der DAX-Unternehmen zeigt aber auch, dass Ausfinanzierungslösungen als De-Risking-Maßnahme weiterhin interessant sind.

"Viele Investoren nutzten das höhere Zinsniveau Anfang 2023 zum Ausbau der Zinsabsicherung der Verpflichtungen," kommentiert Jeffrey Dissmann, Leiter Investments bei Mercer Deutschland. "Zusammen mit der fulminanten Jahresendrally konnte hierdurch in vielen Planvermögen eine hohe, meist zweistellige Rendite generiert werden. Dies hat jedoch nicht immer ausgereicht, um den gestiegenen Anpassungsbedarf aus der Inflation zu decken."



"Mit Ausfinanzierungslösungen können Unternehmen Liquiditätsbelastungen und Risiken begegnen. Durch das entstehende Pensionsvermögen lassen sich die in letzter Zeit gestiegenen Zinsaufwendungen im Konzernabschluss wieder senken. Mit ihrem hohen Ausfinanzierungsgrad geben die DAX-Unternehmen deutlich zu erkennen, wie wichtig solche Maßnahmen sind", erläutert Dr. André Geilenkothen, Leiter Pension Funding Consulting bei Mercer Deutschland.



Den vollständigen Report mit weiteren Erläuterungen und Grafiken finden Sie online unter: https://ots.de/FFDle5



Weitere Informationen über die Lösungen von Mercer zum Thema betriebliche Altersversorgung und Pensionsverpflichtungen finden Sie hier: https://www.mercer.com/de-de/solutions/retirement/ oder auf dem Blog des Mercer Chefaktuars Thomas Hagemann "Hagemanns Bilanzen":

https://www.mercer.com/de-de/insights/hagemanns-bilanzen/

