Heidelberg (ots) -



- Instaffo revolutioniert den Recruiting-Markt im gefragten Tech- und

Sales-Bereich mit einer talent-fokussierten Plattform.

- Innovative Matching- und KI-Technologien verdreifachen die Erfolgsrate bei der

Besetzung offener Stellen dank schneller und passgenauer Bewerbungen.

- Mit 10 Millionen Euro von Crosslantic Capital stärkt Instaffo seine Rolle als

Innovationsführer im Recruiting-Markt. Die Investition fließt in die

Weiterentwicklung der Plattform, den Ausbau der bestehenden Geschäftsfelder

und die Expansion in neue Job- Kategorien.



In Deutschland stehen Unternehmen vor einem paradoxen Phänomen: Einerseits

müssen sie angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen Budgets kürzen

und Stellen streichen. Andererseits ringen laut der Deutschen Industrie- und

Handelskammer fast zwei Drittel der Firmen um qualifizierte Talente - besonders

in den Bereichen Tech und Sales. Um trotz dieses Dilemmas wettbewerbsfähig zu

bleiben, sind Unternehmen gezwungen, ihre Recruiting-Strategien zu überdenken

und nach effizienten und neuen Lösungen zu suchen.







Recruiting-Branche mit einer Job-Plattform, die den Bewerbungsprozess für

Fachkräfte radikal vereinfacht. So wie AirBnB das Reisen durch ein müheloses

Buchungserlebnis nachhaltig verändert hat, setzt Instaffo mit einer positiven

Recruiting-Erfahrung für Talente neue Maßstäbe: Dank KI-gestütztem Match-Making

und transparenter Stellenprofile entdecken sie Jobs, die perfekt zu ihren

Anforderungen passen. Die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme erleichtert

es ihnen zudem, sich ohne den sonst üblichen Bewerbungsaufwand mit Unternehmen

auszutauschen und zu vernetzen.



Dieser "talent-first"-Ansatz bietet auch Unternehmen einen unschätzbaren

Vorteil: Über 1.800 Unternehmen besetzen mit Instaffo ihre offenen Stellen im

Tech- und Sales-Bereich in einer Rekordzeit von weniger als 25 Tagen - zu

deutlich geringeren Kosten verglichen mit Headhuntern, Social Recruiting oder

internem Active Sourcing. Damit ist Instaffo dreimal effektiver als herkömmliche

Stellenportale oder andere Recruiting-Methoden.



Investment von Crosslantic Capitals fördert Innovationsführerschaft



Im Vergleich zur Konkurrenz konnte Instaffo - trotz der zögerlichen

Investitionsbereitschaft vieler Unternehmen im letzten Jahr - stark wachsen.

Dieses bahnbrechende Potenzial hat der Private Equity Fond Crosslantic Capital

aus Düsseldorf erkannt und unterstützt das Unternehmen mit einer Investition von

10 Millionen Euro. "Instaffo markiert eine entscheidende Wende für den Seite 2 ► Seite 1 von 2

