WIESBADEN (ots) - Gastgewerbeumsatz, Januar 2024 (vorläufige Ergebnisse,

kalender- und saisonbereinigt)



+0,8 % real zum Vormonat



-0,5 % nominal zum Vormonat



-0,6 % real zum Vorjahresmonat





+2,2 % nominal zum VorjahresmonatDer Umsatz im Gastgewerbe ist im Januar 2024 gegenüber Dezember 2023 kalender-und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 0,8 % gestiegen und nominal (nichtpreisbereinigt) um 0,5 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, verzeichnete das Gastgewerbe imVergleich zum Vorjahresmonat Januar 2023 einen Umsatzrückgang von real 0,6 % undnominal ein Plus von 2,2 %. Gegenüber dem Januar 2019, dem Vergleichsmonat vorder Corona-Pandemie, lag der Gastgewerbeumsatz aber real 13,3 % niedriger.Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Januar 2024gegenüber Dezember 2023 ein reales, kalender- und saisonbereinigtes Umsatzminusvon 2,9 %. Gegenüber Januar 2023 stieg der Umsatz um 2,5 %. Damit lag er noch10,7 % unter dem Vor-Corona-Niveau vom Januar 2019. In der Gastronomie stieg derUmsatz im Januar 2024 real 1,5 % gegenüber dem Vormonat und sank um 2,2 %gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Januar 2019 war er 14,0 %niedriger.Methodische Hinweise:Aufgrund des Auslaufens des reduzierten Mehrwertsteuersatzes für Speisen in derGastronomie zum Jahresende 2023 sind die realen Umsatzmesszahlen im Gastgewerbeim Januar 2024 mit größeren Unsicherheiten behaftet als üblich. Besondersbetroffen sind hiervon die realen, kalender- und saisonbereinigten Messzahlen.In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Derkalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigenNiveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffektenunabhängig. Im Zuge der Corona-Krise und des Kriegs in der Ukraine kann es zusehr unterschiedlichen Ergebnissen im Vormonats-/Vorquartalsvergleich undVorjahresvergleich kommen.Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuellalle Zeitreihen separat bereinigt. Daher können die Veränderungsraten derAggregate von denen der Unterpositionen abweichen.Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonatenvon denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in denBeherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungenzusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.Weitere Informationen:Weitere Informationen bieten die Erläuterungen zur Statistik sowie dieQualitätsberichte zum Gastgewerbe und Tourismus.Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in den Tabellen zumUmsatz im Gastgewerbe (45213) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Umsatz und zur Beschäftigung imGastgewerbe bietet auch die Themenseite "Konjunkturindikatoren".Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragtenErhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenenErgebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen derAktualisierungen auf die Ergebnisse.Die Ergebnisse zum Gastgewerbeumsatz sind auch im Dashboard Deutschland(www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt dasStatistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik undweiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheitund Mobilität. Mit dem "Pulsmesser für die Wirtschaft" steht dort auch ein Toolzur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Gastgewerbe,Tel: +49 611 75 4854www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5738383OTS: Statistisches Bundesamt