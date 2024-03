--------------------------------------------------------------

Lübeck (ots) - PeakAvenue, seit 2022 ein Portfoliounternehmen von Main Capital

Partners ("Main"), hat die Übernahme von Isograph, einem führenden Anbieter von

Safety Engineering Software mit Sitz in Großbritannien, bekannt gegeben. Durch

den Zusammenschluss erweitert PeakAvenue seine internationale Präsenz in UK und

baut seine Position als Marktführer im Bereich Engineering- und

Qualitätsmanagement-Software weiter aus.





Das 1986 gegründete Unternehmen Isograph bietet innerhalb seiner umfassendenProduktpalette ein breites Spektrum an Lösungen für Reliability, Availability,Maintainability und Safety (RAMS) und ist der führende Anbieter vonFehlerbaumsoftware (Fault Tree) für Blue-Chip-Kunden in aller Welt. DasUnternehmen hat Niederlassungen in der Nähe von Manchester (Warrington), UK undSalt Lake City, Utah. Zunächst war Isograph als Beratungs- undSoftwareentwicklungsdienstleister in den Bereichen Safety und Reliability tätig,hat sich dann allerdings als Anbieter für skalierbare Reliability Softwareumpositioniert. Die Software von Isograph wird von über 1.900 Kunden verwendet,insbesondere in Großbritannien, den USA, Deutschland und Australien. Die Kundenkommen aus verschiedenen Industriebereichen, wie z.B. Luft- und Raumfahrt,Halbleiter, Energie, Verteidigung, Automobil, Transport, Medizin undTelekommunikation.Guter Produkt-Markt FitMit seiner RAMS-Software ist Isograph eine logische Erweiterung derPeakAvenue-Plattform, die das Produktportfolio von PeakAvenue durch dieErgänzung von Fehlerbaumanalysen und Functional Safety Funktionen ergänzt undeine Vielzahl von Cross-Selling-Möglichkeiten, unter anderem für IsographsBlue-Chip-Kunden in Großbritannien und den USA, ermöglicht. Peakavenue wiederumwird Isograph bei der Erweiterung seiner Präsenz in Kontinentaleuropaunterstützen und Isographs Software in die Peakavenue Cloud Platformintegrieren. Die Kombination macht sich die Expertise von Isograph in denBereichen Functional Safety und Security Analyse zunutze und fügt eine weitereKomponente zu PeakAvenues Ziel hinzu, eine unschlagbare, hoch integrierte undwebbasierte Software Suite entlang des "Digital Thread" anzubieten - von derIdee bis zum Produkt über den gesamten Produktlebenszyklus. Beide Unternehmenbetreuen ähnliche Kunden.Richard Pullen, CTO und Mitbegründer von Isograph, kommentiert: "Wir freuen uns,unsere Kräfte mit PeakAvenue zu bündeln und unsere umfangreiche Expertise im