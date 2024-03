MANILA (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken hat den Philippinen angesichts zunehmender Spannungen mit China eine anhaltende Unterstützung der USA zugesichert. Hintergrund sind unter anderem Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer sowie Zwischenfälle zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen in dem umstrittenen Gebiet. Die Sicherheitsverpflichtungen gegenüber dem Partner seien "eisern", sagte Blinken am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Enrique Manalo in Manila. "Diese Wasserwege sind für die Philippinen, ihre Sicherheit und ihre Wirtschaft von entscheidender Bedeutung", sagte er. Für "die Interessen der Region, der Vereinigten Staaten und der Welt" seien sie von entscheidender Bedeutung.

Bereits 1951 hatten beide Länder einen Verteidigungspakt verabschiedet, der eine gegenseitige militärische Beistandsverpflichtung im Falle eines externen Angriffs vorsieht. Im vergangenen Jahr hatten Manila und Washington zudem ein erweitertes Verteidigungsabkommen und vier neue Orte für US-Militärbasen in der Region ausgewiesen. Die Philippinen sind Washingtons ältester Vertragspartner in der Region.