Berlin (ots) - Mitten in bester Citylage an der Beusselstraße zwischen zwei

Autobahn-Auffahrten, einem S-Bahnhof und zwei Bus-Stationen, direkt neben dem

Berliner Großmarkt (dem legendären "Bauch Berlins") ist der allerhöchste Traffic

garantiert.



"Hier werden Werbebotschaften zum Tagesgespräch in der Hauptstadt", sagt Ronald

Verner, Geschäftsführer der Agentur Verner & Friends, die mit 20 Jahren

Erfahrung einer der Pioniere dieser digitalen Werbeform in Deutschland ist. "Mit

diesem echten Hingucker am innerstädtischen Verkehrsknotenpunkt erzielen

Unternehmen viel mehr Aufmerksamkeit als mit der langweiligen Werbung, die alle

anderen auch machen."





Einzigartig in der Hauptstadt werben wollen viele Marken und dabei bloß nicht sosein wie andere. Dieses Blickfang-Medium hat mit 40 m Länge und 2 m Höhe genaudas außergewöhnliche Format, um richtig aufzufallen. Die neuen Lichter derGroßstadt auf 80 Quadratmetern treffen hier auf Augenhöhe auf 1,6 Mio. Autos imMonat plus 270.000 Fußgänger sowie 530.000 Fahrgäste der drei S-Bahnlinien unddrei Buslinien.Ab Frühjahr 2024 können Unternehmen sich und ihre Produkte auf der "BeusselMega-Wall" an diesem urbanen Dreh- und Angelpunkt in Berlins City Westpräsentieren. Besonders kreativ müssen die Unternehmen auf diesem markantenLED-Screen werben, um diesen Eye-catcher mit 4k-Qualität als Bühne für ihrMarketing zu bespielen. Als das dritte große XXL-LED-Board in Berlin ist dieAnlage immer noch etwas ganz Besonderes.Digital Out of Home gehört seit Jahren zu den Werbemedien mit den größtenWachstumsraten weltweit: Die riesigen LED-Boards bringen werbetreibendenUnternehmen fantastische Reichweiten und kein Adblocker blendet die Botschaftenaus. Vorreiter sind die Weltstädte in Amerika und Asien, doch mit dem "BeusselMega-Wall" holt Berlin endlich auf und knüpft an diesen Boom an.Pressekontakt:Verner and Friends GmbHHofjaägerallee1013465BerlinRonald Vernermailto:verner@verner-friends.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/153286/5738412OTS: Verner and Friends GmbH