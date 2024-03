Scholz über Ukraine-Debatte 'An Lächerlichkeit nicht zu überbieten' Bundeskanzler Olaf Scholz hat die seit Wochen laufende Debatte über die deutsche Unterstützung für die Ukraine scharf kritisiert. "Die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten", sagte der Kanzler am Dienstag bei der Konferenz …