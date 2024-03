Die neuen Enterprise-Funktionen von Rancher Prime 3.0 erlauben es Plattform-Engineering-Teams unter anderem Self-Service-PaaS (PaaS) bereitzustellen, zusätzlich wird die Rancher Prime Application Collection sowie die erweiterte Unterstützung von AI/ML-Workloads verfügbar sein

Die optimierte Version SUSE Edge 3.0 bietet Sicherheit und Skalierbarkeit durch den Einsatz von Open Source

PARIS, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- SUSE, das Unternehmen hinter SUSE Linux Enterprise, Rancher Prime, und NeuVector Prime, stellt heute Erweiterungen seines Cloud-Native- und Edge-Portfolios vor, mit denen Kunden geschäftskritische Workloads überall sicher bereitstellen und verwalten können. Neue Funktionen in Rancher Prime 3.0, dem kommerziellen Angebot von SUSE für Rancher, der branchenweit meistgenutzten Open Source-Plattform für die Container-Verwaltung in Unternehmen, und SUSE Edge 3.0 sorgen für mehr Auswahl und sichere Plattformen durch reine Open Source-Lösungen.

"Für SUSE sind unsere kommerziellen und Open Source-Nutzer gleichermaßen wichtig", sagt Peter Smails, General Manager Enterprise Container Management bei SUSE. "Zum einen müssen wir für unsere Unternehmenskunden die Funktionen bereitstellen, die sie zur Verteilung und Verwaltung ihrer geschäftskritischen Produktions-Workloads benötigen. Zum anderen ist es unsere Aufgabe, weiterhin in Innovationen zu investieren, um so unsere umfangreiche Open Source-Community zu unterstützen und zu erweitern. Was wir heute vorstellen, erfüllt beide Ziele."

Sicherheit und Lifecycle Management, Self-Service PaaS mit Rancher Prime

Die neuen Funktionen in Rancher Prime 3.0 unterstützen Plattform-Engineering-Teams bei der Bereitstellung von Self-Service Platform-as-a-Service (PaaS) für ihre Entwickler-Communities und bieten verbesserte Unterstützung für KI-Workloads.

Zu den Neuerungen von Rancher Prime 3.0 gehören:

Eine weiter optimierte, sichere Software Supply Chain mit SLSA-Zertifizierung und Software-Bill-of-Materials (SBOM) bietet die für Unternehmen notwendige, nachvollziehbare und vertrauenswürdige Lieferkette.

Aktualisiertes Software-Lifecycle-Management liefert konsistente, wiederholbare Releases, die eng mit dem Upstream-Lebenszyklus von Kubernetes abgestimmt sind.

Durch die allgemeine Verfügbarkeit der Cluster-API und der neuen Cluster-Klassen können Plattform-Engineering-Teams Self-Service-PaaS bereitstellen -somit können Unternehmen durch weitere Automatisierung besser skalieren und Code-to-Production Prozesse beschleunigen.

Mit der Veröffentlichung der Rancher Prime Application Collection bietet SUSE Open Source Anwendungen über eine einzige, vertrauenswürdige, für Unternehmen ausgelegte Distributionsplattform.

Die zertifizierten Kubernetes-Distributionen RKE2 und K3s wurden so verbessert, dass sie die Verwendung von NVIDIAs Container-Laufzeiten automatisch erkennen und konfigurieren und dadurch die Bereitstellung von KI/ML-Workloads vereinfachen.

SUSE stellt ebenfalls Rancher Enterprise vor, ein attraktives Komplettpaket für das gesamte Portfolio von Rancher Prime, einschließlich Multi-Cluster-Management, OS-Management, VM-Management, Persistent Storage und dem zertifizierten Linux-Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Micro.