Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Softwarelösungen für das Management von Geschäftsprozessen inBanken und Sparkassen werden immer leistungsfähiger. Der Trend zu mehrFunktionalität geht zudem mit einer verbesserten Benutzerfreundlichkeit einher.Die Auswahl des passenden BPM-Tools wird dadurch jedoch nicht einfacher. Daszeigt der BPM-Marktüberblick 2024, mit dem die auf Finanzdienstleisterspezialisierte Unternehmensberatung Cofinpro den Banken eine herstellerneutraleEntscheidungshilfe bietet. Mehr als 100 Bewertungskriterien und die Erfahrungaus über 80 Prozessexzellenz-Projekten sind in die Analyse der relevantestenTools für den Finanzsektor eingeflossen. Sie geben auch einen Ausblick auf neueTrends und Praxisberichte im Prozessmanagement."Der Funktionsumfang von BPM-Tools geht weit über die klassischeProzessmodellierung hinaus. Aktuelle BPM-Software sollte neben der Abbildung derSchriftlich fixierten Ordnung und den Anforderungen aus Governance, Risk &Compliance (GRC) verstärkt zur Prozessoptimierung und -automatisierung genutztwerden. In unserer Marktübersicht haben wir diese Multifunktionalitätentsprechend berücksichtigt", sagt Dirk Ungemach-Strähle, Partner bei Cofinpro.Neben einem ausführlichen Testbericht zu jedem BPM-Tool zeigt ein Netzdiagrammdie Stärken in den jeweils wichtigsten Kriterien und wie die Anwendung imVergleich zum Durchschnitt abschneidet.Besonderes Augenmerk liegt im Marktüberblick neben der Benutzerfreundlichkeitauch auf den Möglichkeiten, GRC-Daten abzubilden und auszuwerten. Zusätzlichwird die Frage betrachtet, inwieweit das Tool die Umsetzung vonProzessoptimierungen und -automatisierungen unterstützt. "Auf dem Weg zu mehrProzessexzellenz sind die Tools unverzichtbar. Allerdings schöpfen vieleFinanzinstitute das Potenzial noch nicht voll aus. Vor allem bei derProzessoptimierung und -automatisierung ist noch Luft nach oben", soBranchenexperte Ungemach-Strähle.Funktionalität und Usability weiter verbessertDer BPM-Marktüberblick erscheint bereits in der 13. Auflage. In derLangzeitbetrachtung fällt auf: Die Anbieter entwickeln die Softwarekontinuierlich weiter und erschließen neue Anwendungsfelder. Trotz desgestiegenen Funktionsumfangs ist die Bedienung - zumindest in den meisten Fällen- einfacher geworden: "Die Werkzeuge müssen auch von weniger toolaffinenAnwendenden einfach bedienbar sein. Das gelingt immer besser und zunehmend auchbei komplexeren Simulationen oder Szenarioanalysen", sagt ManagementberaterUngemach-Strähle.Die Cofinpro-Experten gehen in der aktuellen Studie auch auf Trends und neueEntwicklungen im BPM-Markt ein: "Die Hersteller signalisieren uns, dass die