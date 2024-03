Kopenhagen, Dänemark, 19. März 2024 (ots/PRNewswire) - Das dänische

biopharmazeutische Unternehmen Tetra Pharm Technologies ist stolz darauf, die

Einführung seines verschreibungspflichtigen Schmerzmittels XATEPA® im

Vereinigten Königreich bekannt zu geben.



Nach der erfolgreichen Markteinführung von XATEPA® in Deutschland im vergangenen

Jahr wird das auf Cannabinoiden basierende Produkt nun im zweiten Quartal 2024

für Patienten im Vereinigten Königreich verfügbar sein.





XATEPA® ist ein sorgfältig formuliertes Medikament, das eine wirksame Linderungvon chronischen Schmerzen sowie von Beschwerden, die durch MS-Krämpfe undÜbelkeit entstehen, bietet. Das innovative sublinguale Spray wurde als eineTechnologie entwickelt, die optimale Bedingungen für die Aufnahme undWirksamkeit von Cannabinoiden bietet."Wir freuen uns sehr, XATEPA® im Vereinigten Königreich einzuführen. Wirglauben, dass das Produkt das Potenzial hat, das Leben vieler Patientenentscheidend zu verbessern. Unsere Strategie besteht darin, kontinuierlich inden Aufbau unserer Pipeline neuer Arzneimittelkandidaten zu investieren, die aufdas Endocannabinoid-System und damit verbundene Krankheitsbilder abzielen. DieMarkteinführung von XATEPA® auf mehreren Märkten ermöglicht es uns, unserelangfristigen Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zu verstärken, was immerunser Hauptaugenmerk sein wird" , sagt Martin Rose, Geschäftsführer von TetraPharm Technologies.Für den Vertrieb von XATEPA® in Großbritannien hat Tetra Pharm Technologies einestrategische Vereinbarung mit 4C LABS Ltd. getroffen, die mit einem breitenNetzwerk von Kliniken, Ärzten und Patientenorganisationen zusammenarbeitet. DieVereinbarung stellt sicher, dass Patienten im Vereinigten Königreich und auf denKanalinseln Zugang zu XATEPA® erhalten, da alle Ärzte, Mediziner und Klinikendas Produkt ihren Patienten verschreiben können."4C LABS freut sich, exklusiver Vertriebspartner im Vereinigten Königreich fürdie auf Cannabinoiden basierenden verschreibungspflichtigen Medikamente vonTetra Pharm Technologies zu sein. Ärzte und Patienten im gesamten VereinigtenKönigreich haben nach Medikamenten gefragt, die eine einfache und konsistenteVerabreichungsmethode bieten. Genau das bietet die neuartige Formulierung vonXATEPA® und die abgemessene Dosis pro Sprühstoß" , so James Smith,Finanzvorstand von 4C LABS Ltd.Tetra Pharm Technologies plant die Einführung von XATEPA® in mehreren weitereneuropäischen Märkten und Überseemärkten im Jahr 2024.Informationen zu Tetra Pharm Technologies ApSTetra Pharm Technologies ist ein dänisches biopharmazeutisches Unternehmen, das2018 mit der Vision gegründet wurde, führend in der Forschung und Entwicklungvon Arzneimitteln zur Behandlung von Krankheiten im Zusammenhang mit demEndocannabinoid-System zu sein. Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://www.tetrapharm.eu/Für weitere Informationen Jacob Schlundtmailto:schlundt@tetrapharm.eu +45 5197 6225