Sittard, Niederlande, 19. März 2024 (ots/PRNewswire) - Zum 1. Juni 2024 tritt

Jan Piet Valk als CFO und satzungsmäßiger Direktor von Boels Rental zurück.

Anschließend wird er zum 1. September dieses Jahres als Vorsitzender in den

Aufsichtsrat der Boels-Gruppe eintreten. Der Nachfolger von Jan Piet als CFO

wird René Olsthoorn sein.



René Olsthoorn wird am 1. April 2024 zu Boels stoßen, um am 1. Juni dieses

Jahres offiziell die Funktion des CFO zu übernehmen. René war CEO und

Vorsitzender des Vorstands von TABS Holland. In den vergangenen 15 Jahren hat

René als CFO und CEO eine entscheidende Rolle beim erfolgreichen Wachstum von

TABS Holland zu einem führenden und finanziell gesunden Unternehmen gespielt.

Seine einschlägigen Erfahrungen und Kenntnisse bilden eine stabile Grundlage für

seine künftige Rolle als CFO von Boels.







vier erfolgreichen Jahren als CFO zurückzutreten. Pierre Boels, CEO von Boels

Rental, sagte: "Jan Piet hat in den letzten Jahren eine wichtige Rolle bei der

Professionalisierung und dem Wachstum unseres Unternehmens gespielt. Wir sind

ihm für seine Bemühungen dankbar." Seit 2020 hat Jan Piet zahlreiche

Akquisitions- und Integrationsprojekte wie die Übernahme von CRAMO und

(Re-)Finanzierungsprojekte, darunter die erste Anleiheplatzierung von Boels,

durchgeführt. Als satzungsgemäßer Geschäftsführer trug er auch erfolgreich zur

Entwicklung und Umsetzung eines robusten Geschäftsmodells und einer

Wachstumsstrategie bei und manövrierte das Unternehmen in den vergangenen Jahren

durch dynamische Umstände. Diese Bemühungen wurden 2023 mit dem

prestigeträchtigen niederländischen "Huub van Roozendaal-Preis" ausgezeichnet.



Jan Piet Valk kommentiert: "Ich bin dankbar für die Möglichkeiten und das

Vertrauen, das mir von der gesamten Boels-Organisation und insbesondere von

Pierre Boels entgegengebracht wurde. Es ist mir eine Ehre, meine neue Aufgabe im

Aufsichtsrat zu erfüllen, in der ich weiterhin einen Beitrag zu diesem

unglaublichen Unternehmen und allen, die dazu gehören, leisten kann. Ich bin

stolz und blicke mit großer Freude auf die Leistungen zurück, die wir in den

letzten Jahren gemeinsam erbracht haben. Ich hoffe, dass ich noch lange für

Boels tätig sein kann, jetzt aber in einer anderen Funktion als Vorsitzender des

Aufsichtsrats."



Dank der finanziellen Führung von Jan Piet ist Boels zu einem der größten

europäischen Vermietungsunternehmen mit einem Jahresumsatz von über 1,5

Milliarden Euro im Jahr 2023 herangewachsen. Aufgebaut auf einer starken

finanziellen Position und bereit für die nächste Phase des Wachstums. Mit Blick

auf die Zukunft erklärt Pierre Boels, CEO von Boels: "Ich freue mich auf eine

erfolgreiche Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Jan Piet als Vorsitzender des

Aufsichtsrats der Boels-Gruppe. Mit Zuversicht sehe ich auch der Ankunft von

René Olsthoorn als CFO entgegen. Mit seinen einschlägigen Erfahrungen und

Kenntnissen verfügt er über eine stabile Grundlage für die Fortsetzung der

Wachstumsstrategie und die starke finanzielle Position von Boels."



