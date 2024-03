Berlin (ots) - Spannende Chancen, unverzichtbare Gewinnaussichten und eine

entscheidende Hürde: Zwar wissen die meisten Unternehmer, dass überzeugende

Inhalte im Onlinemarketing unabdingbar sind - wie sie aussehen müssen, ist

dagegen nur den wenigsten von ihnen klar. Woran scheitert es also grundsätzlich

und wie lassen sich überzeugende Verkaufsbotschaften wirklich kreieren?



Onlinemarketing gewinnt weiterhin rasch an Bedeutung, wenn es darum geht, neue

Interessenten zu akquirieren und die Beziehung zu bestehenden Kunden zu

festigen. So ermöglichen es moderne Technologien Unternehmen jeder Größe, ihre

Zielgruppe durch den Einsatz von Webseiten, Social-Media-Kanälen und anderen

Online-Plattformen direkt, zielgerichtet und persönlich für sich zu begeistern.

Wie das zuverlässig gelingt und wie sich das volle Potenzial entsprechender

Maßnahmen entfalten lässt, wissen allerdings nur die wenigsten Menschen. "Ohne

fundierte Analyse und passgenaue Zielgruppenansprache kann man in diesem stetig

wachsenden Wettbewerb schlichtweg nicht mehr herausstechen. Wer hierfür keine

Lösung findet, verpasst nicht nur wertvolle Umsatzchancen - vielmehr hemmen

Unternehmen ihr Wachstum dadurch enorm und gefährden auf lange Sicht ihre

Existenz", warnt Philipp Follmer von der Freedom Writer Academy.







hingegen in Worte fassen kann, die bei seiner Zielgruppe den nötigen Anklang

finden und sie auf jeder Ebene begeistern, erregt nicht nur ihr Interesse. Denn

vor allem vereinfachen Unternehmer auf diese Weise den gesamten Prozess der

Kundengewinnung - und sichern sich auf Dauer steigende Umsätze", fügt der

Werbetexter hinzu. Als einer der gefragtesten Copywriter Deutschlands konnte

Philipp Follmer unter dieser Prämisse bereits hunderten Unternehmern dabei

helfen, all ihren Content zu optimieren, die verkaufsrelevanten Aspekte ihrer

Botschaften besser zu verstehen und auf diese Weise sowohl ihre Kundengewinnung

als auch ihr Wachstum nachhaltig anzukurbeln. Hier verrät er, welche fünf

Erfolgsgeheimnisse dabei unerlässlich waren.



1. Die tieferliegenden Wünsche der Kunden erkennen



Für die Entwicklung wirkungsvoller Marketingkonzepte ist es entscheidend, dass

Unternehmen die eigentlichen Wünsche ihrer Zielgruppe begreifen. Betrachten wir

als Beispiel den Automobilverkauf: Hierbei suchen Käufer oft nicht allein nach

technischer Leistungsfähigkeit, sondern nach dem Mehrwert und den Emotionen, die

das Fahrzeug vermittelt. Dies kann die Anerkennung durch andere, das Empfinden

von Freiheit, den Wunsch nach sozialem Aufstieg oder den Eindruck, den man bei

Daher ist es von großer Bedeutung,

