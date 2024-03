Krypto-Analyst Timo Emden von Emden Research erklärte: "Nach den jüngsten Rekordständen könnten Anleger immer wieder zu Gewinnmitnahmen neigen. Auch wenn die Luft vorerst raus zu sein scheint, dürfte die Zuversicht auf eine Fortsetzung der Rally weiter anhalten. Über Wohl und Wehe könnte die Sitzung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch entscheiden." Steigende Zinsen machen risikoreiche und zinslose Anlagen wie Kryptowährungen weniger attraktiv. Zinstragende Anlagen wie festverzinsliche Wertpapiere gewinnen hingegen an Attraktivität. Viele Krypto-Investoren hoffen daher auf baldige Zinssenkungen.

Innerhalb von 24 Stunden verlor der Bitcoin mehr als 7 Prozent und fiel am Dienstagmittag auf rund 63.152 US-Dollar (12:05 Uhr). Noch vor rund fünf Tagen hatte die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt laut CoinMarketCap ein neues Allzeithoch von 73.750 US-Dollar erreicht.

Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen fiel zuletzt auf 2,37 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Vor einer Woche betrug die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen weltweit noch knapp 2,8 Billionen US-Dollar.

Besonders hart traf es zuletzt Altcoins: Solana verlor innerhalb von 24 Stunden fast 16 Prozent an Wert. Bei Ethereum waren es immerhin noch knapp 10 Prozent und beim Meme-Coin Pepe gut 14 Prozent.

Auch so genannte Krypto-Aktien, also Wertpapiere, die in Bitcoin und Blockchain-Technologien investiert sind, gaben zuletzt deutlich nach. Bitdeer Technologies musste einen Kursrückgang von 8 Prozent hinnehmen, MicroStrategy traf es mit einem zeitweiligen Verlust von 15 Prozent noch härter. Auch CleanSpark, Riot Blockchain und Marathon Digital mussten Kursverluste hinnehmen.



