Essen (ots) - Europas größter Schuheinzelhändler hat das Jahr 2023 mit einem

Rekordumsatz in Höhe von 8,7 Milliarden Euro abgeschlossen. Zu seinem 111.

Geburtstag blickt DEICHMANN optimistisch in die Zukunft. Für das laufende Jahr

plant das Familienunternehmen gruppenweit Investitionen in Höhe von rund 374

Millionen Euro unter anderem in das moderne Filialnetz, die IT sowie die

Logistik. Darüber hinaus entsteht am Hauptsitz in Essen für die steigende Anzahl

an Beschäftigten ein neues hochmodernes Gebäude mit Büros und großzügigen

Meeting-Flächen. Der neue DEICHMANN-Campus steht dabei für die positive

Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten und für eine Investition in die

Zukunft der Unternehmensgruppe.



Die DEICHMANN SE erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr in 34 Ländern einen

Bruttoumsatz von 8,7 Milliarden Euro (netto 7,4 Milliarden Euro). Das

währungsbereinigte Umsatzplus liegt damit bei etwas mehr als sieben Prozent.

Verkauft wurden 2023 weltweit 184 Millionen Paar Schuhe in den Filialen und über

die Onlineshops der Gruppe (plus 1,4 Prozent gegenüber 2022). Zum 31. Dezember

2023 betrieb das Unternehmen rund 4.700 Filialen (2022: knapp 4.600) sowie 41

Onlineshops und beschäftigte etwas mehr als 49.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter (2022: ca. 48.000).







erfolgreiches Jahr", betont Heinrich Deichmann, Vorsitzender des

Verwaltungsrates der DEICHMANN SE. "Wir haben mit unseren Kollektionen und

Top-Brand-Angeboten genau den Geschmack unserer Kundinnen und Kunden getroffen

und sie mit unserem guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. So konnten wir

gegen den allgemeinen Markttrend in unseren Filialen und auch online wachsen.

Trotz widriger Rahmenbedingungen mit hoher Inflation, Kaufzurückhaltung und

veränderten Konsumpräferenzen haben wir im abgelaufenen Jahr in der

DEICHMANN-Gruppe unseren Umsatz um über sieben Prozent auf 8,7 Milliarden Euro

gesteigert. Auch flächenbereinigt, also in unseren bestehenden Filialen, konnten

wir den Umsatz um fünf Prozent erhöhen. Das ist eine hervorragende Leistung, die

wir mit unseren großartigen Teams im Verkauf, in der Logistik und in den

Verwaltungen gemeinsam international erreicht haben."



Starke Entwicklung auch in Deutschland



In Deutschland wuchs das Familienunternehmen, das 1913 in Essen gegründet wurde

und dort auch weiterhin ansässig ist, deutlich. Der Umsatz hierzulande stieg

2023 um rund neun Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro brutto (netto 2,3

Milliarden Euro / 2022: 2,5 Milliarden Euro brutto). Das flächenbereinigte Seite 2 ► Seite 1 von 7

