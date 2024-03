Mit Madison Metals Anleger an der stark steigenden Nachfrage nach Uran partizipieren. Dabei zeigt der Markt selbst derzeit einen kleinen Pullback an den Börsen. Dadurch bietet sich nun eine exzellente Chance, nochmals günstig auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Oder wie es auch an der Börse heißt: Buy the (Uran)-Dip!

Gewinnmitnahmen nähern sich dem Ende

Aktuell dominieren Gewinnmitnahmen den Markt für Uran und belasten auch die Uran-Aktien. So fiel der Uran-Preis bis auf 83 US-Dollar je Pfund, nachdem er die 100er Marke schon hinter sich gelassen hatte. Die langfristigen Trends im Uran-Markt aber sind intakt, nur war noch einer Verfünffachung und teilweisen Verzehnfachung der Kurse ein Luftholen nötig. Nichtsdestotrotz zeigt der Trend langfristig aufwärts. Die Atomenergie feierte schon auf dem Umweltgipfel in Katar ihr großes Comeback. Mächtige Industrieländer wie die USA, China, Großbritannien oder Kanada setzen wieder voll auf Atomkraft. Derzeit befinden sich mehrere dutzend neue Kraftwerke im Bau. Anders sind die vereinbarten Klimaziele auch gar nicht zu erreichen. Dementsprechend wird die Nachfrage nach Uran in den kommenden Jahrzehnten sukzessive steigen. Gefragt sind dabei starke und verlässliche Lieferanten. Ein Atomkraftwerk kann man ja nicht einfach abschalten, wenn die Versorgung nicht klappt.

Folgerichtig ist der aktuelle Pullback am Markt eine Chance für Investoren, die noch nicht eingestiegen sind. Zumal einige Aktien der großen Produzenten wie Cameco ein Bodenbildung andeuten. Eines der aussichtsreichen Explorationsunternehmen am Markt ist Madison Metals (CSE: GREN; WKN: A3CUJV, ISIN: CA55658R2081). Dabei ist „Exploration“ nicht ganz richtig. Denn die Kanadier wollen so schnell wie möglich in Produktion gehen und haben sich attraktive Ländereien in Namibia dazu gesichert, die direkt in Nachbarschaft zur Rössing-Uranmine liegen. Die Rössing-Mine steht für etwa zwei Prozent der globalen Uran-Produktion. Und auch dem Madison North genannten Projekt gibt es bereits eine historische Ressourcenschätzung, die aus dem Jahr 2015 stammt. Sie kommt in der Kategorie „inferred“ auf 15,6 Mio. Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 260ppm an Uranoxid (U3O8), woraus sich 9 Mio. Pfund an Uranoxid ergeben.