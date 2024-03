Köln (ots) - Viele Arbeitgeber entwickeln ihre Mitarbeitenden an ihren

Unternehmenszielen vorbei. Das ist ein Ergebnis des aktuellen "Learning &

Development Monitors", einer repräsentativen Studie für die das HR-Unternehmen

Studytube bundesweit 1.799 Beschäftigte, davon 515 HR-Manager, 362

Führungskräfte sowie 922 Mitarbeitende, befragen ließ. Demnach behaupten zwar

62% der HR-Verantwortlichen, dass die Weiterbildung in ihrem Unternehmen fest

mit den Zielen des Unternehmens verbunden sei. Das bestätigen allerdings nur 38%

der Mitarbeitenden sowie etwas mehr als die Hälfte der Führungskräfte (54%).

Hinzu kommt: Während 46% der Personaler:innen für das Jahr 2024 die persönliche

Entwicklung ihrer Mitarbeitenden in den Fokus ihrer Weiterentwicklungsstrategie

stellen, wünschen sich 77% der Mitarbeitenden vor allem eine fachliche

Weiterbildung. Bei den Führungskräften sprechen sich gar 85% für Maßnahmen aus,

die ihre fachlichen Fähigkeiten in den Blick nimmt.



Jede:r vierte Mitarbeitende beklagt fehlende Gegenleistung für Weiterbildung





Immerhin 29% der HR-Manager finden zudem, dass Mitarbeitende nur schwer zumotivieren sind, wenn es um deren Weiterbildung geht. Dem stimmen ebenfalls 29%der Führungskräfte zu. Nicht verwunderlich vor dem Hintergrund dieserEinschätzung: Mehr als ein Viertel der Mitarbeitenden (26%) sind derÜberzeugung, dass sich Weiterbildungslehrgänge etwa durch Gehaltserhöhungen oderBeförderungen nicht für sie auszahlen. Dem stimmen sogar mehr als ein Drittelihrer Vorgesetzten (35%) zu. Und selbst fast ein Drittel der HR-Manager (32%)sehen das als Problem.Digitalisierung in der Weiterbildung in vielen Unternehmen nicht gefragtIn Sachen Digitalisierung hinkt die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden indeutschen Unternehmen derweil deutlich hinterher. So finden die meistenSchulungen nach wie vor offline statt. Dies ist in 40% der Fälle so. Aufdigitalem Wege werden dagegen gerade einmal etwas mehr als ein Viertel derFormate (26%) angeboten. Das entspricht auch dem Wunsch der Lernenden. 42%bevorzugen Offline-Lernformate, nur jede:r Fünfte wünschte sich diese online.Trotzdem soll sich die Verteilung in Offline- und Online-Lehrgänge aber in dennächsten zwei Jahren ändern - jedenfalls, wenn es nach dem Willen derPersonalverantwortlichen geht. Diese wünschen sich nämlich eine Angleichung desaktuellen Verhältnisses. So gehen sie davon aus, dass in zwei Jahren rund einDrittel der Weiterbildungen (32%) online stattfindet, während dann gemäß derPrognose genauso viele (32%) offline angeboten werden sollen.Kurzlehrgänge für alle und Coachings hauptsächlich für Führungskräfte