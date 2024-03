Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) -- Dank hochmoderner PHEV-Technologie legen Ford Tourneo Connect und GrandTourneo Connect bis zu 110 Kilometer1 rein elektrisch und ohne lokaleCO2-Emissionen zurück- Flexibles Multifunktions-Fahrzeug mit bis zu sieben Sitzplätzen lädt amGleichstrom-Schnelllader mit bis zu 50 kW und an der heimischen Wallbox mit 11kW- Tourneo Connect PHEV-Modelle kommen noch 2024 auf den Markt, Ford Partnernehmen Bestellung bereits ab Sommer entgegenFord ergänzt seine besonders familienfreundliche und vielseitig nutzbare TourneoConnect-Baureihe um eine hochmoderne und in ihrem Segment erstePlug-in-Hybridvariante*. Das Multifunktions-Fahrzeug ermöglicht eine reinelektrische Reichweite ganz ohne lokale Abgasemissionen von bis zu 110Kilometer(1). Die PHEV-Version des fünfsitzigen Tourneo Connect sowie des GrandTourneo Connect für bis zu sieben Passagiere rundet die Elektrifizierung derneuen Tourneo-Modellpalette in Europa ab. Sie reicht vom kompakten E-TourneoCourier (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2023/05/15/der-neue-vollelektrische-ford-e-tourneo-courier--hoechstmass-an-.html) * für fünfPersonen bis hin zum großen E-Tourneo Custom (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2023/12/22/noch-wirtschaftlicher-dank-elektroantrieb--neuer-ford-e-transit-.html) * mit acht und dem Tourneo Custom PHEV* mit bis zu neunSitzplätzen. Der mittelgroße Tourneo Connect PHEV kommt voraussichtlich noch imvierten Quartal dieses Jahres auf den Markt. Bestellungen nehmen dieFord-Partner bereits ab Sommer 2024 entgegen."Unsere Tourneo Connect-Modelle stehen für große Leistungsfähigkeit und flexibleEinsatzmöglichkeiten - geschätzte Eigenschaften, die von der neuenPlug-in-Hybridoption nochmals profitieren", betont Rich Hughes, LeiterTourneo-Baureihe bei Ford Europa. "Ganz gleich, ob es sich um die Fahrt zurArbeit oder den Familienausflug am Wochenende handelt: Dank seiner großzügigbemessenen Reichweite können unsere vielbeschäftigten Kunden mit ihm vieleDistanzen rein elektrisch und ohne lokale Abgasemissionen zurücklegen."Fortschrittliche PHEV-TechnologieDer hochmoderne PHEV-Antriebsstrang des Tourneo Connect kombiniert einen 1,5Liter großen EcoBoost-Benziner mit einer Hochvoltbatterie und einemElektromotor. Im Zusammenspiel erzielt er eine Systemleistung von 110 kW (150PS) und ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmeter (Nm). Ein6-Gang-Automatikgetriebe mit Doppelkupplungstechnologie überträgt die Kraft andie Antriebsräder. Das Nachladen der Antriebsbatterie erfolgt an