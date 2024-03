München (ots) -



- Aussicht auf rückläufige Zinsen erleichtert Entscheidungen für neue

Beteiligungen

- Allein Buyout-Fonds verfügen über 1,2 Billionen US-Dollar nicht-investiertes

Kapital

- Investmenttätigkeit sank 2023 weltweit in einer Geschwindigkeit wie zuletzt

während der globalen Finanzkrise 2008/2009

- Exits bilden aktuell die größte Herausforderung, Buyout-Beteiligungen mit

einem Wert von 3,2 Billionen US-Dollar warten auf einen Verkauf



Die Anzeichen mehren sich, dass die Private-Equity-(PE-)Branche nach dem

Einbruch im Jahr 2023 wieder Fahrt aufnimmt. Dazu trägt die Aussicht auf

sinkende Leitzinsen im weiteren Jahresverlauf ebenso bei wie der bestehende

Anlagedruck. Allein Buyout-Fonds verfügen derzeit über 1,2 Billionen US-Dollar

nicht-investierten Kapitals. Im "Global Private Equity Report 2024" analysiert

die internationale Unternehmensberatung Bain & Company die jüngsten Rückgänge

bei Investments, Exits sowie im Fundraising und erläutert, wie die Branche die

einsetzende Trendwende verstetigen kann.





"Für die PE-Branche hat das Jahr 2024 vergleichsweise gut begonnen", erklärtBain-Partner Alexander Schmitz, der die PE-Praxisgruppe in der DACH-Regionleitet. "Dieser Aufwärtstrend könnte sich nun verfestigen." Die Anzahl undGeschwindigkeit der Leitzinserhöhungen im vergangenen Jahr haben in Verbindungmit der hohen politischen und konjunkturellen Unsicherheit die Branchegeschockt. Doch nun stabilisiert sich die Lage, die Leitzinsen könnten imJahresverlauf sinken. Auch daher prognostiziert Schmitz: "PE-Fonds werden dasgünstigere Finanzierungsumfeld voraussichtlich nutzen, um ihren hohen Bestand annicht-investiertem Kapital abzubauen."Buyout-Dealvolumen sinkt in der DACH-Region 2023 um 37 ProzentNoch sitzt allerdings vielen der Einbruch des Vorjahres in den Knochen. Binneneines Jahres sank das Buyout-Dealvolumen um 37 Prozent und blieb 2023 mitinsgesamt 438 Milliarden US-Dollar 60 Prozent unter dem Rekordniveau des Jahres2021 (Abbildung). In Europa halbierte sich das Buyout-Dealvolumen sogar nahezu.In der DACH-Region gab es einen Rückgang um 37 Prozent auf 18 MilliardenUS-Dollar. Anders als in den meisten anderen Regionen sank in Deutschland,Österreich und der Schweiz aber die Anzahl der Transaktionen kaum. Die PE-Fondskonzentrierten sich auf kleinere Deals im Mittelstand.Auch auf der Exit-Seite musste die PE-Branche im vergangenen Jahr einenRückschlag verkraften. Das weltweite Exit-Volumen von Buyout-Fonds ging 2023 um44 Prozent auf 345 Milliarden US-Dollar zurück. Sie allein verfügen mittlerweile