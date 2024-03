Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Vor dem Hintergrund des schwierigen Konjunkturumfelds und einerhartnäckigen Schwächephase des deutschen Mittelstandes mahnt dieArbeitsgemeinschaft (AG) Mittelstand von der Wirtschaftspolitik dringendMaßnahmen zur Stärkung der Wachstumskräfte an. Die nur langsam schwindende hoheInflation, die gestiegenen Zinsen und die schwache in- und ausländischeNachfrage haben die Konjunkturerholung 2023 weiter verzögert. Auch für das Jahr2024 lassen Prognosen bislang keinen durchgreifenden Aufschwung erwarten. Nebenkonjunkturellen Faktoren belasten zahlreiche strukturelle Probleme,Bürokratielasten und auch die enorme Unsicherheit über denwirtschaftspolitischen Kurs in Deutschland die mittelständischen Betriebe. Hiererwartet die AG Mittelstand politische Entscheidungen, die gerade denmittelständischen Betrieben und Unternehmen wieder wettbewerbsfähigereRahmenbedingungen verschaffen.Das sind wichtige Ergebnisse des Mittelstandsmonitors, den die AG Mittelstandheute erstmals vorlegt. Damit veröffentlicht die Arbeitsgemeinschaft eine aufquantitative Indikatoren gestützte Bewertung zur Lage des deutschenMittelstands. Ausgehend von einer Skala von -3 (sehr schlecht) bis +3 (sehr gut)bewertet die Arbeitsgemeinschaft die aktuelle Lage im Mittelstand mit einem Wertvon -2. Dringenden Handlungsbedarf sehen sie vor allem in den ThemenfeldernFachkräfte und Unternehmertum, Energiepolitik, regulatorisches Umfeld, Steuernsowie Infrastruktur.Im Themenfeld Fachkräfte und Unternehmertum braucht man unter anderem eine echteOffensive zur Stärkung der dualen Ausbildung. In Hinblick auf die Energiepolitikbedarf es in erster Linie einer Ausweitung der Stromproduktion zurStabilisierung der Beschaffungskosten. Ziel sollte sein, zu deutlich mehr Tempobeim Ausbau erneuerbarer Energien zu kommen und grünen Strom für die Breite derWirtschaft verfügbar zu machen.Im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftskraft und zu ihren verfügbaren Ressourcen istdie Belastung durch unnötige Bürokratie für kleine und mittlere Unternehmen(KMU) besonders groß. Damit der Standortfaktor Bürokratie nicht länger einWachstums- und Innovationshemmnis bleibt, benötigt die Wirtschaft einenBefreiungsschlag. Hierfür liefern die aktuellen politischen Initiativen ersteVorschläge, den gordischen Knoten jedoch durchschlagen sie noch bei weitemnicht. Hier muss noch deutlich mehr passieren. Denn ein gutes, nichtüberreguliertes Umfeld bietet Betrieben und Unternehmen die erforderlicheRechtssicherheit und eine klare Orientierung für unternehmerisches Handeln.