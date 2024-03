München (ots) - Die Arbeitswelt wird komplexer. Karrieren laufen seltener

linear. Entsprechend individuell ist die Beratung rund ums Thema

Berufsunfähigkeitsabsicherung. Die LV 1871 stellt ihren Geschäftspartnern daher

maßgeschneiderte Lösungen für die Absicherung bestimmter Zielgruppen wie

Schüler, MINT-Berufe oder Handwerker zur Verfügung.



"Der Wandel in der Berufswelt erfordert zunehmend flexiblere

Berufsunfähigkeitsversicherungen. Daher öffnen wir mit unseren neuen Policen für

spezielle Berufe und Zielgruppen bewusst den Zutritt zu Nischen. So schneiden

wir Berufsunfähigkeitsversicherungen passgenau auf die jeweilige Zielgruppe zu.

Durch die detaillierte Betrachtung können wir vollumfassenden

Berufsunfähigkeitsschutz auch für Berufe bieten, die am Markt eher mal durchs

Raster fallen", sagt Jennifer Suttrup, Biometrie-Expertin der LV 1871. "Unsere

auf Zielgruppen fokussierten Lösungen passen sich den heute üblichen

Karrierewegen an, für die verschiedene Phasen mit unterschiedlichem Einkommen

und Anforderungen typisch sind."









Ein gutes Beispiel sind die sogenannten MINT-Berufe, also Berufe rund um

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. 2019 waren rund 3,11 Mio.

Menschen in diesem Bereich tätig. Typisch für diese Zielgruppe sind

Gehaltssprünge. Die Berufsunfähigkeitsversicherung der LV 1871 für MINT-Berufe

passt sich u. a. durch die Karrieregarantie flexibel an Gehaltssprünge an und

sichert so den Lebensstandard bei Berufsunfähigkeit.



Schüler-BU - früher Einstieg lohnt sich



Schüler wiederum profitieren von der neuen Generation der Golden BU für Schüler,

mit der Schülerinnen und Schüler bereits ab Grundschuleintritt abgesichert

werden. Mit dem frühzeitigen Abschluss sichern sie sich eine günstige

Risikobewertung. Das rechnet sich, denn Krankheiten nehmen bei Kindern und

Jugendlichen im Lauf ihrer Kindheit zu. Die Berufsunfähigkeitsversicherung für

Schülerinnen und Schüler bietet eine lebenslange Absicherung, die sich durch

eine integrierte Zukunftsgarantie oder flexible Erhöhungs- und

Erweiterungsmöglichkeiten an veränderte Lebensumstände anpasst und den

Lebensstandard im Alter sichert.



Handwerker - Absicherung trotz erhöhtem Risiko



Auch Handwerker profitieren von der auf sie zugeschnittenen Absicherung. Rund 30

Prozent aller meldepflichtigen Unfälle sind laut der Deutschen Gesetzlichen

Unfallversicherung (DGUV) dem Handwerk zuzurechnen, entsprechend schwierig ist

hier ein umfassender Schutz für den Fall der Fälle. Die

Berufsunfähigkeitsversicherung für Handwerker und industrielle Fachkräfte

berücksichtigt das hohe Unfall- und Berufsunfähigkeitsrisiko und bietet

realistische und erschwingliche Optionen für eine umfassende Absicherung, die

flexible Gestaltungsmöglichkeiten lässt: Qualifizieren sich Handwerker

beispielsweise weiter, kann eine Überprüfung der Berufseinstufung

beziehungsweise Obergrenze für die Nachversicherung ohne erneute Risikoprüfung

erfolgen.



Pressekontakt:



Julia Hauptmann, Pressesprecherin, 089 / 55167 - 468,

mailto:julia.hauptmann@lv1871.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63097/5738628

OTS:



