PHILADELPHIA, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, ein weltweit führendes Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat, hat heute die neueste Version seiner eConsent-Lösung auf den Markt gebracht, um die Patientenerfahrung weiter zu verbessern und den Weg des Patienten durch eine klinische Studie zu erleichtern.

Die neueste eConsent-Lösung von Suvoda bietet robuste Funktionen, um den Patienten die notwendigen „Selbstbedienungs"-Tools zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, komplexe Studieninformationen vollständig zu verstehen, und gleichzeitig den Sponsoren volle Transparenz und Kontrolle über die Einwilligung an allen Studienstandorten und bei allen Patienten bieten. Zu den neuen Funktionen gehören eingebettete Videos und häufig gestellte Fragen (FAQs), dokumenteninterne Diskussionsforen und verlinkte Glossare. Die Kunden von Suvoda haben diese Verbesserungen als entscheidend angesehen, um Verzögerungen zu minimieren und, was noch wichtiger ist, den Patienten zu helfen, informierte Entscheidungen über ihre Teilnahme an klinischen Studien zu treffen.

„Die neueste Version von Suvoda eConsent ist der nächste Schritt zur Verbesserung der Patientenerfahrung", so E.K. Koh, leitender Produktmanager. „Diese neue Version wird dazu beitragen, die Patientenreise reibungsloser zu gestalten, ohne die bestehenden Prozesse zu stören."

„Untersuchungen mit Sponsoren, Klinikern und Patienten zeigen, dass diese eConsent-Lösung dazu beitragen wird, den Prozess der klinischen Prüfung zu rationalisieren, indem sie das Verständnis der Patienten verbessert", fügte Koh hinzu. „In unserer Umfrage von 2023 haben wir herausgefunden, dass fast zwei Drittel der Sponsoren eine interaktive eConsent-Lösung nutzen würden, wenn sie verfügbar wäre, um das Verständnis der Teilnehmer zu verbessern. Wir haben auch Rückmeldungen von unserem Kundenbeirat erhalten, die die Bedeutung der Vereinfachung des klinischen Prozesses durch die vollständige Integration einer eConsent-Lösung in die Suvoda-Plattform bekräftigt haben."