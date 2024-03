Bonn (ots) -



- Expert*innen des HWWI analysieren die Kaufpreise für Eigentumswohnungen

- Fast alle Regionen inflationsbereinigt günstiger als im Vorjahr

- Preise sinken in den "Big 7" am stärksten, gefolgt von sonstigen Großstädten



Die Abwärtsentwicklung der Immobilienpreise hat sich 2023 rasant beschleunigt

und auf immer mehr Regionen ausgeweitet: Im vergangenen Jahr sind die Preise für

Wohneigentum in Deutschland in der Mehrheit der deutschen Landkreise und

kreisfreien Städte deutlich gefallen - vor allem real, also unter

Berücksichtigung der Inflationsrate von 5,9 Prozent. In rund 96 Prozent aller

Regionen waren Eigentumswohnungen im Bestand real günstiger als im Vorjahr.

Dabei waren die sieben größten Metropolen ("Big 7") stärker betroffen als andere

Großstädte, Mittelstädte und Landkreise. Nur in 16 Regionen stiegen die Preise

real - abseits derjenigen mit zu geringem Immobilienangebot 2023. Im

Durchschnitt über alle Gebiete hinweg gingen die Preise gegenüber 2022

inflationsbereinigt um 10,1 Prozent zurück. 2022 hatte das reale Minus gegenüber

dem Vorjahr noch 0,7 Prozent betragen. In nominaler Rechnung, also nicht

inflationsbereinigt, sanken die Preise für Eigentumswohnungen im Durchschnitt

über alle Kreise und kreisfreien Städte um -4,2 Prozent gegenüber 2022. Dies

sind einige Ergebnisse der Studie "Postbank Wohnatlas 2024".







Trendwende kam 2022 und verfestigte sich im vergangenen Jahr, das geprägt war

von einer Rezession, deutlich gestiegenen Hypothekenzinsen, globalen

Unsicherheiten und einer leicht nachlassenden Nachfrage nach Wohneigentum.



"In vielen Regionen Deutschlands sind die Preise für Eigentumswohnungen

gesunken, da die Nachfrage leicht nachgelassen hat - eine Folge von steigenden

Zinsen, unsicheren Rahmenbedingungen bezüglich Förderungen fallenden Reallöhnen

und höheren Kosten für Lebenshaltung, Bau und Renovierungen", sagt Manuel

Beermann, Leiter Produktmanagement

Deutschland. "Da wir nur von einer Preisdelle ausgehen, auf die wieder erhöhte

Kaufpreise für Wohnimmobilien folgen, kann sich jetzt eine Investition lohnen.

Ob sich die Finanzierung einer Immobilie tatsächlich rechnet, hängt in jedem

Einzelfall von der Finanzkraft des Käufers oder der Käuferin und der Lage des

Objektes ab."



Preise in den Großstädten fallen stärker als in Landkreisen und mittelgroßen

Städten



Den Preisatlas haben Expert*innen des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI)

für die Postbank berechnet. Er zeigt, in welchen Regionen die Preise besonders

stark gefallen sind und wie hoch der durchschnittliche Quadratmeterpreis 2023

