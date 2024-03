Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Die letzte Meile zum Verbraucher ist aktuell die größteHerausforderung der Lieferunternehmen - das könnte sich bald ändernLaut der aktuellen Studie der Unternehmensberatung Kearney hat die Paketbrancheim Jahr 2022 insgesamt rund 4,2 Milliarden Standardsendungen an Empfänger inDeutschland geliefert, das sind rund 14 Millionen Sendung pro Tag. Etwa 75Prozent davon an private Haushalte. Aber die Welt zum Kunden zu bringen, hatseinen Preis. Für Lieferunternehmen werden diese Kosten im Wettbewerb zu einemimmer größeren Problem. Worin auch das Dilemma liegt, wie Sven Rutkowsky,Partner bei der Unternehmensberatung Kearney weiß: "Auf dem Land treiben diesteigenden Arbeitskosten, geringe Stoppdichte und Kraftstoffpreise die Kosten,in den Ballungsräumen Mehrfachzustellung und Regulierung in puncto Zugang,Parken und Emissionen. Gleichzeitig nimmt der Wettbewerbsdruck zu, weil dasMengenwachstum gegenüber der Boomjahren 2020 und 2021 deutlich zurück gegangenist." Eine Lösung liegt darin, die "letzte Meile" wieder an den Kundenabzugeben. Das heißt Pakete werden an einen anderen Ort als den Wohnsitz desEmpfängers geschickt - an einen nahen, leicht erreichbaren Ort, an dem das Paketdann selbst abgeholt werden soll. "Neben dem Arbeitsplatz der Kunden, gibt esaktuell zwei praktikable Formen dieser sogenannten Out-of-Home-Zustellung",erklärt Rutkowsky. Die traditionellere und immer noch häufigere Form sei dieLieferung an ein Geschäft, einen Supermarkt, eine Tankstelle, bei dem Kundenihre Pakete während der Geschäftszeiten abholen können. Allerdings zeigt dieaktuelle Untersuchung von Kearney, dass der Trend ganz klar in eine Richtunggeht: "Paketboxen, also automatische Paketautomaten oder Schließfächer, werdenzu einer attraktiven Option für Transportunternehmen und die Kunden - wirschätzen, dass das Volumenwachstum hier bis zu fünfmal höher sein wird als beider Hauszustellung."Kostendruck im Privatkundengeschäft und UmweltregulierungenDie Paketbranche ist zunehmend auf das Privatkundensegment angewiesen. Währenddieses auch in den nächsten fünf Jahren um rund zehn bis 20 Prozent steigenwird, wächst der Markt für Geschäftskunden lediglich mit der Rate desBruttoinlandproduktes. Das Vorantreiben der Alternativen zur Hauszustellung fürPrivatkunden ist laut Kearney für alle Wettbewerber überlebensnotwendig. "Mitüber 50 Prozent der Lieferkosten ist die letzte Meile bis zur Haustüre desKunden mit Abstand der teuerste Teil und die Hauszustellung, die am wenigsten