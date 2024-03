WIESBADEN (ots) -



- Ehrung der nationalen Siegerteams am 16. Mai 2024

- Finalistenteams starten in den Video-Wettbewerb der europäischen Phase

- Mit 22 400 Schülerinnen und Schülern Rekordbeteiligung in Europa



Die Gewinnerteams des deutschen Vorentscheids im Europäischen

Statistikwettbewerb stehen fest: In der Kategorie B (Klassenstufen 8, 9 und 10

der Sekundarstufe I) siegte das Team "MATHLETICS" der Sportschule im Olympiapark

- Poelchau-Schule aus Berlin. In der Kategorie A (Klassenstufe 11, 12 und 13 der

Sekundarstufe II) gewann das Team "GAMSIEGEN" aus dem Gymnasium "Auf der

Morgenröthe" aus Siegen in Nordrhein-Westfalen. Die Preisverleihung mit

offizieller Überreichung der Urkunden und Gewinne findet am 16. Mai 2024 im

Statistischen Bundesamt in Wiesbaden statt. Mit ihrem Erfolg im nationalen

Vorentscheid nehmen beide Teams nun an der europäischen Phase des Wettbewerbs

teil und messen ihre Datenkompetenz mit Schülerteams aus anderen europäischen

Staaten.







aus 20 Mitgliedstaaten der Europäischen Union am Europäischen

Statistikwettbewerb teil und damit so viele wie noch nie. Der Wettbewerb wird

zum siebten Mal durchgeführt.



304 Teams mit 780 Schülerinnen und Schülern aus 15 Bundesländern waren im

November 2024 in beiden Kategorien in den Wettbewerb gestartet. Eine nationale

Jury, vertreten durch das Statistische Bundesamt, die Faktencheck-Organisation

CORRECTIV und die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Statistik (DAGStat) hat nun in

beiden Kategorien die nationalen Sieger- und Finalistenteams ermittelt.



Instagram-Voting entscheidet über zusätzliche Teams für die europäische

Finalrunde



Ab dem 25. März 2024 beginnt nun die europäische Phase des Statistikwettbewerbs.

In dieser Runde wird ein Video zum Thema "Früher war alles besser! Stimmt das

oder nicht?" auf Basis europäischer Daten gedreht. Die nationalen Siegerteams

beider Kategorien sind automatisch für die europäische Phase qualifiziert. Das

jeweils zweite Team wird über ein Public-Choice-Voting ermittelt, das ab dem 29.

April 2024 auf dem Instagram-Kanal des Statistischen Bundesamtes durchgeführt

wird. Insgesamt vier Videos ziehen dann in den Wettbewerb um den europäischen

Sieg ein. Die europäischen Siegerteams werden am 6. Juni 2024 vom europäischen

Statistikamt Eurostat bekannt gegeben.



Ziele des Wettbewerbs: Datenkompetenz fördern und Interesse an Statistik wecken



Der Europäische Statistikwettbewerb soll die Datenkompetenz junger Menschen

fördern und die Bedeutung zuverlässiger Datenquellen bewusst machen. Gerade in

Zeiten von Informationsflut und Desinformation sind das Wissen um Quellengüte

und die Fähigkeit zur Faktenüberprüfung wichtige Werkzeuge. Gleichzeitig soll

bei den Schülerinnen und Schülern das Interesse an Statistik geweckt werden.

Lehrkräfte sollen ermuntert werden, reale Datensätze von Primärquellen im

Unterricht einzusetzen.



Weitere Informationen:



Alle Informationen zum Europäischen Statistikwettbewerb 2024 einschließlich der

Ergebnisse aller Finalteams beim deutschen Vorentscheid bietet eine Sonderseite

im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes (www.destatis.de/esc2024).



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



