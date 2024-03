NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens anlässlich einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Outperform" belassen. Dort habe sich der Finanzchef Ralf Thomas mit Blick auf die kurzfristige Entwicklung des Segments Digital Industries vorsichtig gezeigt, schrieb Analyst Mark Fielding in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Experte wertete dies mit Blick auf den Gesamtkonzern aber nicht als Beinbruch. Eine weniger starke Entwicklung von DI könnte von einem besseren Abschneiden der Geschäftseinheit Smart Infrastructure (SI) ausgeglichen werden./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 08:04 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 08:04 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,13 % und einem Kurs von 173,9EUR auf Tradegate (19. März 2024, 13:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m