FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Bei der Postbank drohen weitere Warnstreiks. Die Arbeitgeberseite habe in der dritten Verhandlungsrunde am Montag ein Tarifangebot vorgelegt, dass "in allen wichtigen Kennzahlen völlig unzureichend" sei, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. "Deswegen werden wir die Streiks in den nächsten Wochen massiv ausweiten."

Vor allem bei der Verlängerung des Kündigungsschutzes müsse die Arbeitgeberseite noch "deutlich nachbessern", forderte Duscheck. Sollte die nächste Verhandlungsrunde am 16. April keine erkennbare Annäherung bringen, werde Verdi die Urabstimmung für unbefristete Streiks einleiten.