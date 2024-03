Utting am Ammersee (ots) - Sogenannte Neobroker bieten ihren Kundinnen und

Kunden durchweg gute Konditionen beim Wertpapierhandel. Bei der Auswahl der

Produkte und beim Kundenservice weisen die jungen Finanzfirmen jedoch deutliche

Unterschiede auf. Das zeigt der aktuelle Neobroker-Test von biallo.de. Das

unabhängige Verbraucherportal hat Kosten und Leistungen sechs bekannter

Neobroker verglichen.



Mit 4,525 von fünf möglichen Punkten schneidet dabei der Anbieter Traders Place

am besten ab. Das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Freilassing ist seit Mitte

2023 am Markt. Neben geringen Kosten und gut 35.000 handelbaren Aktien offeriert

der Neobroker eine große Zahl an Börsenplätzen: Bei Traders Place können

Anlegerinnen und Anleger aus insgesamt 40 nationalen und internationalen

Handelsplätzen wählen. Die Wettbewerber haben dagegen nur wenige oder sogar nur

einen Handelsplatz im Programm.







Für Anlegerinnen und Anleger lohnt sich aber auch ein Blick auf das

Produktangebot und den Kundenservice. So bietet etwa Scalable Capital, der

Zweitplatzierte im Test, mehr als 2.500 ETF-Sparpläne ohne Ausführungsentgelt

an. Das ist deutlich mehr als bei den meisten anderen Wettbewerbern. Und auch

beim Service gibt es Unterschiede. Den Neobroker Trade Republic etwa können

Kundinnen und Kunden nur über ein Kontaktformular erreichen. Andere Anbieter

stellen dagegen auch Chat, E-Mail oder Telefon als Kontaktmöglichkeiten zur

Verfügung.



Neobroker gibt es in Deutschland seit circa fünf Jahren. Sie ermöglichen

Anlegerinnen und Anlegern einen einfachen und kostengünstigen Zugang zum Handel

mit Aktien, ETFs oder Kryptowährungen. Dabei handeln Nutzerinnen und Nutzer die

Wertpapiere in der Regel in einer App. Mit dieser Art des kostengünstigen

Börsenhandels haben die App-Broker einen Standard in der Branche gesetzt.



Alle Testergebnisse im Überblick:

https://www.biallo.de/geldanlage/ratgeber/neobroker/



Über die Biallo & Team GmbH:



Die Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Portalen biallo.de und biallo.at zu den

führenden Anbietern für unabhängige Finanz- und Verbraucherinformation. Wir

bieten aktuelle journalistische Informationen zu den Themen Geldanlage,

Baufinanzierung, Kredite, Konten & Karten, Verbraucherschutz, Rente & Vorsorge,

Telefon & Internet, Energie, Recht & Steuern sowie Soziales. Unsere Beiträge

erscheinen in zahlreichen regionalen und überregionalen Tageszeitungen.

Nutzerinnen und Nutzer profitieren zusätzlich von rund 70 unabhängigen,

kostenlosen Rechentools und Finanzvergleichen, welche die Entscheidung bei

vielen Geldfragen erleichtern. Abonnentinnen und Abonnenten unseres kostenlosen

Newsletters (https://www.biallo.de/newsletters/) erhalten exklusiven Zugriff auf

den größten Festgeld- und Tagesgeld-Vergleich in Deutschland. Was die

Erlösquellen angeht, sind wir transparent. Wie wir uns finanzieren, haben wir in

unseren Redaktionellen Richtlinien

(https://www.biallo.de/redaktionelle-richtlinien/) offengelegt.



