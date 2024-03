BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge dringt auf die schnellstmögliche Verabschiedung des geplanten Gesetzespakets zur Förderung der Solarindustrie. Es sei ihre "klare Erwartung" und ihr Wunsch an die Koalitionspartner, dass das sogenannte Solarpaket in der nächsten Sitzungswoche des Bundestags verabschiedet werde, sagte Dröge am Dienstag in Berlin. Nach der aktuellen Sitzungswoche trifft sich der Bundestag das nächste Mal in der zweiten Aprilwoche.

"Ich kann nicht verstehen, dass man so lange braucht, um Entbürokratisierung im Parlament zu verhandeln", sagte Dröge. Aus ihrer Sicht hätte das Paket bereits in der laufenden Woche verabschiedet werden können. "Der Ausbau der Erneuerbaren ist wichtig für die Einhaltung der Klimaziele."