Nexus Uranium Regsitered erwirbt 'Cree East'-Projekt im Athabasca-Becken per Optionsvereinbarung Die Nexus Uranium Corp. hat eine bedeutende Vereinbarung mit CanAlaska Uranium Ltd. getroffen, die ihr eine Beteiligung von bis zu 75% am umfangreichen Uranprojekt "Cree East" im Athabasca-Becken ermöglicht.