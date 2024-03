Köln (ots) - Die Klosterfrau Healthcare Group verlieh am 15.03.2024 in Bochum

zwei Forschungspreise für international hervorstechende Arbeiten auf dem Gebiet

der Kinderlungenheilkunde. Den mit 30.000 Euro dotierten "International

Klosterfrau Group Award for Research of Airway Diseases in Childhood

2024"erhielt Dr. med. Simon Graeber von der Charité Universitätsmedizin Berlin

für seine Arbeit zum Effekt einer speziellen Tripel-Therapie bei Mukoviszidose

und deren sensitiver Behandlungskontrolle im Praxisalltag. Der mit 20.000 Euro

dotierte Research Grant ging an Denby Evans vom Telethon Kids Institute im

australischen Perth. Ausgezeichnet wurde die Doktorandin für ihre Arbeit zum

Einfluss einer inhalativen Behandlung auf die Lungenfunktion von Kindern, die

vor der 32. Schwangerschaftswoche geboren wurden. Beide Forschungsarbeiten haben

laut Jury das Potenzial, die ärztliche Entscheidungsfindung zum Wohl der

betroffenen Kinder künftig entscheidend mitzugestalten.



Bereits zum 24. Mal zeichnen die internationalen Forschungspreise der

Klosterfrau Healthcare Group wissenschaftliche Arbeiten aus, die einen wichtigen

Beitrag zur Erforschung, Diagnose oder Behandlung von kindlichen

Atemwegserkrankungen leisten. Die Preisverleihung fand am 15. März in Bochum

statt.









Die besser als Mukoviszidose bekannte zystische Fibrose ist eine erbliche

Multiorganerkrankung. Sie betrifft etwa eines von 1.500 Neugeborenen in

Deutschland.(1) In 85 Prozent der Fälle liegt der Erkrankung eine Mutation des

CFTR-Gens (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator-Gens) zugrunde.(2) Durch

diese genetische Veränderung wird in der Lunge, im Verdauungssystem und in

anderen Organen zähflüssiger Schleim produziert, der nur noch schwer

abtransportiert werden kann und die Organe schädigt. Behandelt wird die

Mukoviszidose unter anderem durch Medikamente. In bestimmten Fällen werden dazu

ärztlicherseits Dreifachkombinationen eingesetzt. Das Therapieansprechen und die

Entwicklung der Erkrankung können bei Mukoviszidose beispielsweise anhand von

Lungenfunktionswerten wie der Einsekundenkapazität im Vergleich zum Durchschnitt

(prozentuales vorhergesagtes forciertes Erstsekundenvolumen, ppFEV1)

kontrolliert werden. Dazu ist diese Methode allerdings nur begrenzt geeignet.(3)

Die Bestimmung des Lung Clearance Index (LCI) und die bildgebende

Magnetresonanztomographie (MRT) können bei Mukoviszidose relevante ergänzende

Informationen liefern, durch die die Wirksamkeit der eingeschlagenen

Behandlungsroute sensitiver beurteilt werden kann.(3)



