Geoff Kendrick, Leiter der Forschungsabteilung für digitale Vermögenswerte bei Standard Chartered, sagt in einer Mitteilung an Kunden, dass er seine bereits hohen Schätzungen für die Entwicklung des Bitcoins anhebt. "Wir heben unsere seit langem bestehende Preisschätzung von 100.000 US-Dollar auf 150.000 US-Dollar an, da sich die ETF-Zuflüsse bisher schneller auf den Bitcoin-Preis ausgewirkt haben." Diese Prognose von 150.000 US-Dollar wäre laut Coin Metrics mehr als doppelt so hoch wie das Rekordhoch des Bitcoins von fast 74.000 US-Dollar.

Die neuen Bitcoin-ETFs haben seit ihrer Auflegung im Januar Milliarden von US-Dollar von Anlegern angezogen. Am Montag verzeichnete der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) jedoch starke Abflüsse in Höhe von 643 Millionen US-Dollar –ein Rekord seit seiner Umstellung auf einen ETF am 11. Januar, wie aus von Bloomberg gesammelten Daten hervorgeht.