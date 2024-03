RUST, Deutschland, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- Die MiTAC Computing Technology, die Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), und ihre Servermarke TYAN, der weltweit führende Hersteller von Serverplattformen, stellen heute auf dem CloudFest 2024, Stand H12, ihre neuesten Cloud-Serverplattformen vor. Diese Plattformen sind mit den neuesten Prozessoren der AMD EPYC 9004 Serie, AMD Ryzen 7000 Serie und 5th Gen Intel Xeon Scalable ausgestattet und damit ideal für die nächste Generation von Rechenzentren und Cloud Computing.

MiTAC präsentiert eine fortschrittliche Cloud- und Rechenzentrumslösung, die von Intel Xeon skalierbaren Prozessoren der 5. Generation unterstützt wird

Seit über einem Jahrzehnt sind MiTAC und Intel wichtige strategische Partner und arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von erstklassigen Serverprodukten für Cloud Computing und anspruchsvolle Workloads der nächsten Generation. Letztes Jahr übertrug Intel die Rechte zur Entwicklung und zum Verkauf von Produkten, die Intel Datacenter Solution Group (DSG) Designs verwenden, an MiTAC. Heute stellt MiTAC auf dem CloudFest eine seiner DSG-Produktreihen vor, die auf Cloud-, Unternehmens- und KI-Workloads zugeschnitten ist. Das von MiTAC vorgestellte Intel Server System M50FCP1UR204 stellt die 1U-Lösung aus der Intel Server M50FCP Familie (ehemals Fox Creek Pass) dar. Ausgestattet mit Intel Xeon skalierbaren Prozessoren der 5. und 4. Generation ist die Intel Server M50FCP Familie eine voll ausgestattete, leistungsoptimierte 2-Sockel-Serverplattform, die sowohl 1U- als auch 2U-Optionen umfasst und so konfiguriert werden kann, dass sie eine breite Palette von Mainstream-Anforderungen unterstützt. Mit leistungsstarken Rechenfunktionen, integrierten Beschleunigern und Hochgeschwindigkeits-E/A- und Speicherbandbreite ist die Intel Server System M50FCP Familie eine ideale Wahl für datenintensive Mainstream-Workloads.

TYANs neue Cloud Computing Server nutzen die Leistung der AMD EPYC 9004 und Ryzen 7000 Prozessoren

„Skalierbarkeit, Hochverfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Leistung, Energieeffizienz, Virtualisierungsunterstützung und Netzwerkkonnektivität gehören zu den wichtigsten Aspekten, die Cloud Computing Server aufweisen sollten, um den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht zu werden", sagt Eric Kuo, Vizepräsident des Geschäftsbereich Server Infrastructure, MiTAC Computing Technology Corporation. „Ich glaube, dass die TYAN-Cloud-Plattformen durch die Nutzung der Fähigkeiten der neuen AMD-CPUs diese Funktionen und mehr bieten können."