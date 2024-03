Dortmund (ots) - Nicht erbrachte Leistungen, gefälschte Rezepte, erfundene

Behandlungen, fehlende Qualifikationen oder manipulierte Abrechnungen: Die AOK

NordWest setzt den Kampf gegen Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen weiter

konsequent fort. Allein in den vergangenen zwei Jahren holten die

AOK-Spezialisten Gelder in Höhe von fast vier Millionen Euro zurück. Das geht

aus dem Tätigkeitsbericht 2022/2023 hervor, der heute dem AOK-Verwaltungsrat in

seiner Sitzung vorgelegt wurde. Daraus geht hervor, dass das Ermittlungsteam der

Krankenkasse aktuell über 1.300 Fälle aus allen Bereichen des Gesundheitswesens

verfolgt. Um den Betrugsfällen noch intensiver nachzugehen, forderte der

AOK-Verwaltungsrat mehr Spezialeinheiten der Polizei und die Einführung von

speziellen Schwerpunktstaatsanwaltschaften in Westfalen-Lippe, die sich

ausschließlich mit Wirtschaftskriminalität im Gesundheitswesen befassen."Eine

Zuständigkeitskonzentration im Bereich des Abrechnungsbetrugs wird bislang nicht

priorisiert. Das sollte künftig geändert werden", sagte Johannes Heß,

alternierender AOK-Verwaltungsrats-vorsitzender und Arbeitgebervertreter.



Mehr Ermittlungsfälle nach Corona-Pandemie







Aktuell verfolgt das siebenköpfige Ermittlungsteam der AOK NordWest insgesamt1.362 Fälle aus allen Bereichen des Gesundheitswesens. Das ist ein Anstieggegenüber dem letzten Tätigkeitsbericht 2020/2021 um 32,8 Prozent. "Wir führendies auch auf die Corona-Pandemie zurück, da in dieser Zeit unter anderem dieQualitäts- und Abrechnungsprüfungen des Medizinischen Dienstes ausgesetzt wurdenund die Hinweisprüfungen und die Ermittlungen von Neufällen nur verzögertmöglich waren", sagte Dr. Jürgen Mosler, Leiter des Fachbereichs Bekämpfung vonFehlverhalten im Gesundheitswesen bei der AOK NordWest. Das AOK-Ermittlungsteamarbeitet eng mit anderen Krankenkassen sowie der Kriminalpolizei, denHauptzollämtern und den Staatsanwaltschaften zusammen. "Bestätigt sich derVerdacht der Abrechnungsmanipulation, schalten wir die Staatsanwaltschaft einund fordern die finanzielle Wiedergutmachung des Schadens ein. Ebenfalls prüfenwir, ob eine weitere Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner noch möglich ist",erklärte Dr. Mosler. Der AOK-Chefermittler wies darauf hin, dass die meistenLeistungserbringer korrekt abrechnen. Aber schon einige wenige schwarze Schafekönnen ein schlechtes Licht auf den gesamten Leistungsbereich werfen.Konsequentes Vorgehen mit aller Härte des GesetzesDer alternierende AOK-Verwaltungsratsvorsitzende und Versichertenvertreter LutzSchäffer betonte: "Jedes Jahr gehen durch Abrechnungsbetrug und Korruption imGesundheitswesen hohe Millionenbeträge verloren. Dieses Geld versickert in