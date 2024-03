NEW YORK, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality - die globale Lifestyle-Marke mit Robert De Niro, Nobu Matsuhisa und Meir Teper an der Spitze - gibt in Zusammenarbeit mit dem führenden Immobilienentwickler Aldar, bekannt, dass der Verkauf eines exklusiven Penthouses in den Nobu Residences Abu Dhabi mit 37,3 Millionen Dollar einen Preisrekord erzielt hat. Der Verkauf ist ein wichtiger Schritt für die weitere globale Expansion von Nobu Residences, das neben den bereits angekündigten 12 Residenzen auch zahlreiche weitere Objekte im Nahen Osten, in Europa und in den USA plant.

Das Penthouse mit drei Schlafzimmern und Blick auf die unberührten Gewässer von Saadiyat Beach erstreckt sich über eine ganze Etage des Wohngebäudes und verfügt über eine weitläufige Terrasse, einen privaten Pool, einen persönlichen Wellnessbereich und ein Fitnessstudio. Zu den Nobu Residences Abu Dhabi gehören auch Apartments mit ein bis drei Schlafzimmern, Penthäuser, Lofts und Sky Villas sowie ein Nobu Hotel mit 125 Zimmern, ein Nobu Restaurant und eine Rooftop-Bar. Die Entwicklung wird im 2. Quartal 2027 abgeschlossen sein.

Das Gebäude liegt im Kulturviertel von Saadiyat und bietet Zugang zum fast fertig gestellten Guggenheim Abu Dhabi und zum Louvre Abu Dhabi. In Gehweite befinden sich Saadiyat Grove und Mamsha Al Saadiyat, eine elegante Uferpromenade mit mehr als 60.000 Quadratmetern erstklassiger Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Gaststätten.

Das Wachstum in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate schießt mit einer Vielzahl erfolgreicher Transaktionen in dem Projekt in die Höhe, darunter eine Sky Villa mit vier Schlafzimmern, die kürzlich für 35,4 Millionen Dollar verkauft wurde. Sowohl das Penthouse als auch die Sky Villas in den Nobu Residences sind der Inbegriff des gehobenen Wohnens mit persönlichem Service und erstklassigen Annehmlichkeiten und spiegeln das kultige Nobu-Erlebnis wider, das sich in allen Bereichen der Nobu-Gastronomie findet. Die Bewohner werden von dem weltweit renommierten Beratungsunternehmen Studio PCH durch eine maßgeschneiderte Designreise geführt, um die Innenarchitektur zu personalisieren. Dabei können sie aus einer Reihe ausgewählter Designoberflächen wählen, die anspruchsvolle zeitgenössische Handwerkskunst präsentieren und emiratische und japanische Motive nahtlos miteinander verbinden.

Talal Al Dhiyebi, Group Chief Executive Officer bei Aldar, sagte: "Diese Meilenstein-Transaktion bei Nobu Residences setzt nicht nur einen neuen Maßstab für Wohnimmobilien in Abu Dhabi, sondern unterstreicht auch die Reife des Immobilienmarktes.

Jahr für Jahr verzeichnen wir einen gesunden Anstieg sowohl des Volumens als auch des Wertes der gekauften Immobilien, was auf die unterstützende Politik und die Initiativen der Regierung zurückzuführen ist, die Abu Dhabi als einen Ort, an dem die Menschen leben wollen und echte Investitionsmöglichkeiten sehen, attraktiver gemacht haben. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, da wir einige der luxuriösesten Lifestyle-Konzepte der VAE auf Saadiyat Island und in den besten Lagen von Abu Dhabi zum Leben erwecken werden".

Trevor Horwell, Chief Executive Officer von Nobu Hospitality, sagte: "Wir gratulieren dem Team von Aldar und den neuen Bewohnern von ganzem Herzen und bedanken uns bei allen, die an diesem bemerkenswerten Meilenstein beteiligt waren. Mit einer aufregenden Pipeline von Standorten, die von Urlaubsorten bis hin zu Großstädten reichen, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit erstklassigen Bauträgern, darunter Aldar, um unsere Marke auf dem sehr gefragten Markt für Markenwohnungen weiter auszubauen. Unser Ziel für die neuen Nobu-Bewohner ist es, unvergessliche Erinnerungen und Erlebnisse zu schaffen, die von bleibender Bedeutung sind und ein unverwechselbares Gefühl für die kommenden Jahre vermitteln."

In den kommenden Jahren wird Nobu Hospitality mit dem Start von elf weiteren Marken-Wohnprojekten in verschiedenen Ländern eine beeindruckende Entwicklung nehmen. Die Eröffnung des Nobu Hotel Toronto and Residences in diesem Jahr markierte den ersten Verkauf von Residenzen, die in Rekordzeit verkauft wurden und Käufer aus aller Welt anlockten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2365542/RESIDENCE_BALCONY.jpg

