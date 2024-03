Seite 2 ► Seite 1 von 3

Penzberg (ots) - Mit einem Festakt haben Teresa Graham, globale Pharma-Chefinvon Roche, Prof. Dr. Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG inDeutschland, Paul Wiggermann, Werkleiter Roche in Penzberg, und zahlreicheMitarbeiter:innen des Unternehmens die offizielle Einweihung des neuenGentherapie-Entwicklungszentrums in Penzberg nahe München gefeiert. DieVeranstaltung fand am 19. März im virtuellen Beisein des BayerischenMinisterpräsidenten Dr. Markus Söder sowie international renommierterVertreter:innen aus Wissenschaft und Forschung statt. Mit der Investitionssummevon rund 90 Millionen Euro bekennt sich Roche damit wiederholt zumInnovationsstandort Deutschland und zahlt auf die "Nationale Strategie für Gen-und Zelltherapien" der Bundesregierung ein. Am Standort entwickelt dasUnternehmen künftig hochinnovative Wirkstoffe für Gentherapien, sogenannteGenvektoren, und stellt diese für klinische Studien her.Die Gentherapie gilt als Schlüsseltechnologie der modernen Medizin mit enormemPotenzial zur Heilung zahlreicher schwerer Krankheiten. Roche hat daher bereitsim Jahr 2021 mit den Planungen und dem Bau des neuen Entwicklungszentrums fürdie Gentherapie am Standort Penzberg begonnen. In der neuen Hightech-Einrichtungtreibt Roche künftig die Entwicklung von Genvektoren für neuartige Gentherapienvoran. Zudem sollen diese hier im Industriemaßstab für klinische Studienhergestellt werden. Diese Genvektoren, oder auch "Genfähren" genannt, eröffnenals Transportvehikel für DNA völlig neuartige Möglichkeiten, die Ursachenverschiedenster schwerer Erkrankungen auf DNA-Ebene zu behandeln und künftigsogar heilen zu können.Das neue Roche Entwicklungszentrum für die Gentherapie ist in Deutschland bisdato einzigartig. "In der modernen Medizin ist die Gentherapie dabei, eineRevolution auszulösen. Hier in Penzberg wird Roche in Zukunft mit Hilfe dieserTechnologie vollkommen neue und zielgerichtete Therapieformen für Patient:innenentwickeln", sagt Dr. Claudia Fleischer, Geschäftsführerin der Roche DiagnosticsGmbH in Deutschland.Auch die Bundesregierung hat die Bedeutung dieser Zukunftstechnologie erkannt."So zahlt unsere Investition in Penzberg in Höhe von 90 Millionen Euro auf die'Nationale Strategie für Gen- und Zelltherapien' der Bundesregierung ein", sagtProf. Dr. Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG in Deutschland. Erergänzt: "Mit unseren Investitionen an den verschiedenen Standorten stärken wirdie Wertschöpfungsketten im Bereich der Gentherapie in Deutschland - von dertechnischen Entwicklung und Produktion bis hin zur nationalen Versorgung und dem