SOUTHFIELD, Mich., 19. März 2024 March 19, 2024 /PRNewswire/ -- International Automotive Components Group (IAC Group), ein weltweit führender Anbieter von Automobilkomponenten und -systemen, hat seine Präsenz in Europa mit der Ernennung von Martin Stuettem zum Chief Operating Officer für die Region verstärkt. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement der IAC, die Leistung zu steigern und das Wachstum in einem der dynamischsten Automobilmärkte der Welt zu fördern.

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Automobilzulieferindustrie bringt Herr Stuettem eine Fülle von Fachkenntnissen in seine neue Rolle ein. Sein Hintergrund umfasst sowohl Führungspositionen in Geschäftsbereichen als auch funktionale Aufgaben in den Bereichen Fertigung, Qualität, Programmmanagement sowie Forschung und Entwicklung. Bevor er zur IAC Group kam, war Martin als Vice President of Global Operations, Seating, bei FORVIA tätig, wo er ein riesiges Netzwerk von mehr als 70 Standorten mit einem Umsatz von 7 Milliarden Euro beaufsichtigte. Seine Karriere umfasst auch bedeutende globale und europäische Führungspositionen bei LEONI AG, Faurecia Emissions Control Technologies und EMCON Technologies. Martin wird von Deutschland aus arbeiten und die Präsenz der IAC Group in der Region weiter stärken.