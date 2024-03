JERICHO, N.Y., 19. März 2024 /PRNewswire/ -- Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held, das mit Stolz sein 50-jähriges Bestehen feiert, begrüßt den Software- und Firmware-Experten Christopher Furlough bei Ocean Tomo, einem Teil von J.S. Held. Er gehört zu einem spezialisierten technischen Team , das technische Kompetenz, Patentexpertise und Geschäftssinn vereint, um als Partner von unternehmensinternen Gruppen für geistiges Eigentum (IP), externen Anwälten und Finanzinstituten komplexe Systeme zu erforschen. „Christopher Furloughs mehr als 30-jährige Erfahrung in der Extraktion und Analyse von eingebetteter Firmware, der Analyse von Softwarecode, der Extraktion und Analyse von Kodierungs- und Verarbeitungsfirmware, der Analyse von System- und Anwendungssoftware und der Analyse des Datenflusses in Unternehmen in einer Vielzahl von Programmiersprachen ist bei unseren führenden globalen Technologieunternehmen sehr gefragt", erklärt Chris Wichser, Senior-Geschäftsführer, der die Experten für technische Spezialdienstleistungen des Unternehmens leitet, auf der IPBC Europe 2024 in München.

Christopher Furloughs Erfahrung mit Softwareanwendungen, einschließlich Prozessorsicherheit, Betriebssystemen, Netzwerken, Benutzeroberflächen und Gerätetreibern, in einer Vielzahl von Produkten und Software hat zu einem tiefen technischen Verständnis geführt. Chris Wichser fügt hinzu: „Seine Fähigkeit, Geräte und Systeme zu verstehen und zu analysieren, erfordert einen Ansatz auf Systemebene, bei dem die Hardware-Analyse (z. B. Schaltkreis- oder Prozessanalyse) eine Analyse auf Systemebene ergänzt, z. B. Funktionstests, Firmware-Analyse und Software-Analyse." Chris Wichser sagte weiter: „Christopher versteht, wie Hardware und Firmware/Software zusammenarbeiten, um die gewünschten Funktionen oder Aufgaben zu erfüllen, was eine wichtige Voraussetzung ist, um den Wert des geistigen Eigentums in den Systemen zu erschließen."

„Die Ermittlung des Verwendungsnachweises (EoU) für patentierte Technologien kann kompliziert und potenziell kostspielig sein", erklärt Christopher Furlough. "Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, wie tief patentierte Funktionen in Produkte und Methoden eingebettet sind. Der Zugang zu Informationen über diese Funktionalitäten ist oft schwierig und erfordert spezielle Techniken und Werkzeuge", fügt er hinzu. In seinem Papier Software and Firmware Analysis, Reverse Engineering & Testing for Establishing Evidence of Use or Non-Use, Software/Firmware Development und Reverse Engineering untersucht der Experte Christopher Furlough drei Hauptansätze, die bei der Suche nach EoU üblicherweise verwendet werden: