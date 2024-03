Houston, 19. März 2024 (ots/PRNewswire) - FibroBiologics, Inc. (Nasdaq: FBLG)

("FibroBiologics"), , ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium mit

mehr als 150 erteilten und angemeldeten Patenten, das sich auf die Entwicklung

von Therapeutika und potenziellen Heilmitteln für chronische Krankheiten unter

Verwendung von Fibroblasten und aus Fibroblasten gewonnenen Materialien

konzentriert, gab den Fortschritt eines klinischen Programms bekannt, das sich

in der Entwicklung befindet und bei dem ein auf Fibroblasten basierendes

Pankreas-Beta-Zell-Sphäroid verwendet wird, das in vitro Insulin bei

Glukosestimulation sezerniert. Die Entwicklung und Reproduzierbarkeit dieser

Arbeit zeigt, dass ein Organoid aus Fibroblasten, Betazellen und anderen

Komponenten erfolgreich und dauerhaft Insulin sezernieren kann.



"Dieser frühe Konzeptnachweis ist ermutigend und könnte zu einer neuen und

dauerhaften potenziellen allogenen Behandlungsoption für Menschen mit

insulinabhängigem Diabetes führen", sagte Hamid Khoja, Ph.D., Wissenschaftlicher

Leiter. "Wir freuen uns darauf, diese frühen Ergebnisse zu bestätigen und in

vivo nutzen. Wir werden dann entscheiden, ob wir das Programm als präklinisches

Projekt der frühen Phase für die Entwicklung eines minimalinvasiven

Therapeutikums für Typ-1-Diabetes ausweisen."









Diabetes mellitus ist eine chronische, heterogene Stoffwechselerkrankung, die

durch einen erhöhten Blutzuckerspiegel aufgrund von Störungen der

Insulinproduktion oder der Insulinwirkung gekennzeichnet ist und von der mehr

als 37 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten und über 500 Millionen

Menschen weltweit betroffen sind. Typ-1-Diabetes, eine Autoimmunerkrankung, bei

der das Immunsystem die Betazellen der Bauchspeicheldrüse zerstört, die Insulin

produzieren, macht 10 % der Diabetesfälle weltweit aus, während Typ-2-Diabetes,

bei dem der Körper nicht auf Insulin reagiert, die restlichen 90 % der

Diabetesfälle ausmacht. Angesichts der hohen und weiter steigenden Prävalenz der

Krankheit sind mehr als 200 Millionen Menschen für ihre Gesundheit auf eine

konsequente und oft tägliche Insulintherapie angewiesen. Bislang gibt es keine

dauerhaften, langfristigen und wirtschaftlichen Behandlungsmöglichkeiten.



Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen



Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Definition im

Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten

Aussagen gehören Informationen über das Potenzial von Organoiden, die aus

Fibroblasten, Betazellen und anderen Komponenten zusammengesetzt sind, Seite 2 ► Seite 1 von 3

