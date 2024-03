Terra Drone investiert in Aloft Technologies, um den US-Markt zu erschließen und die globale UTM-Entwicklung voranzutreiben TOKIO, 20. März 2024 /PRNewswire/ - Die Terra Drone Corporation (Terra Drone), ein führender Technologie-Anbieter von Drohnen und Advanced Air Mobility (AAM) mit Hauptsitz in Japan, hat eine Investition in Aloft Technologies (Aloft) bekannt gegeben. …